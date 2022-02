Poche settimane fa sono state annunciate le candidature agli Oscar, il più importante premio cinematografico al Mondo. Tra i candidati, abbiamo anche il piacere di vedere un italiano, ovvero Paolo Sorrentino. Il suo film É stata la mano di Dio viene considerato una delle migliori pellicole dell’anno e quindi si è meritato la nomination.

La notte degli Oscar si terrà il 27 marzo e molti appassionati di cinema italiani sono in trepidante attesa per vedere se il rappresentante dell’Italia porterà a casa una statuetta. Non sappiamo ancora se Paolo Sorrentino vincerà, ma potrebbe anche essere questo sorprendente film di cui parleremo oggi ad accaparrarsi l’ambito premio.

Arriva dal Sol Levante

É stata la mano di Dio è nominata nella sezione miglior film in lingua straniera, concorrendo a nome dell’Italia. Tuttavia, si trova a competere con tanti film molto validi. Uno in particolare è Drive my car, una pellicola giapponese presentata al Festival di Cannes l’anno scorso.

Questo film è tratto da un racconto di Haruki Murakami, uno dei più apprezzati scrittori giapponesi attualmente viventi. Murakami ha venduto milioni di libri, tradotti in decine di lingue diverse. Ora uno dei suoi racconti diventa un film, diretto dal regista Ryusuke Hamaguchi.

Potrebbe essere questo sorprendente film da vedere al cinema a vincere agli Oscar

Drive my car parla di un regista e attore di teatro di nome Yusuke, che perde improvvisamente la moglie a causa di un malore. Yusuke non riesce a superare il lutto per la sua perdita, quando ad un certo punto, fa un incontro particolare. Mentre si trova ad un festival ad Hiroshima, gli viene assegnata un’autista con la quale Yusuke formerà un legame inaspettato.

Questo emozionante film ha ricevuto il plauso della critica e appunto si troverà a rivaleggiare con É stata la mano di Dio agli Oscar. Tuttavia, a differenza della pellicola di Sorrentino, Drive my car è stato anche nominato nella categoria Miglior film, la più ambita di tutta la serata e che comprende anche i film americani.

Si tratta dell’unico film internazionale ad essere stato nominato anche in questa categoria, una sorta di indicazione che probabilmente vincerà contro tutti gli altri film stranieri. Come Miglior film dovrà scontrarsi con pesi massimi come Dune e Il potere del cane e non sarà un’impresa facile.

