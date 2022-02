All’arrivo della primavera ci sentiremo forse un po’ gonfi e appesantiti dall’alimentazione dell’inverno. In alcuni casi la pancetta fa capolino, la costipazione è all’ordine del giorno e sentiamo l’esigenza di depurarci. La voglia di sentirci più leggeri è solo uno dei tanti aspetti che contraddistingue il cambio di stagione, ma dovremmo essere informati su cosa fare esattamente.

Piccoli accorgimenti quotidiani

Non mangiare o bere solo tè verde e tisane non farà bene al nostro corpo. Potremmo però bere molta acqua per idratare il corpo e contribuire a togliere i liquidi in eccesso. Qualcuno di noi avrà anche preso l’abitudine di utilizzare i rimedi della nonna e bere la mattina acqua tiepida e limone. Qualcun altro avrà trovato ottimale farsi ottime centrifughe per aiutare il proprio corpo ad eliminare le tossine. Ma non esistono solo questi rimedi. Potremmo rifarci ad un’alimentazione sana e variegata con frutta fresca e verdura di stagione innanzitutto.

Sfruttare ad esempio la bontà del finocchio, che aiuterebbe la digestione e stimolerebbe la funzionalità epatica. Grazie alle sue proprietà antiossidanti, antimicotiche e antibatteriche il finocchio è uno degli alimenti più adatti in questa stagione. Fino al mese di maggio quindi potremmo prepararci piatti di ogni genere che lo includano.

Potrebbe contribuire a regolamentare l’intestino un uso maggiore di fibre, soprattutto se si tratta di legumi. I fagioli e le lenticchie, infatti, sono un ottimo sostituto della carne e un grande apporto di fibre. In particolare, le lenticchie aiuterebbero ad eliminare il gonfiore intestinale e quindi a favorirne il transito. Si favorirà così un processo disintossicante e depurativo dell’organismo.

Molti utilizzano acqua tiepida, limone e centrifughe ma non sanno che potremmo mangiare questi alimenti per eliminare le tossine dal corpo

Tra gli alimenti che potrebbero aiutarci ad eliminare le tossine del nostro corpo c’è anche lo zenzero. Viene da lontano, ma ormai è diventato parte integrante della nostra dieta. Se utilizzato nel modo giusto. Grazie alle sue proprietà antiinfiammatorie e antibatteriche lo zenzero accelererebbe il metabolismo e quindi potrebbe aiutarci a buttare via facilmente le scorie dal nostro organismo.

Infine, per condire i nostri piatti usiamo l’olio di oliva al naturale e fresco senza cuocerlo o al massimo olio di semi di lino. Evitiamo gli oli vegetali per la cottura o la frittura, non sarebbero adatti per la depurazione che abbiamo intenzione di mettere in atto.

Sappiamo che molti utilizzano acqua tiepida, limone e centrifughe ma trascurano di fare anche una vita sana ed equilibrata. È necessario infatti dormire un giusto quantitativo di ore e fare attività fisica possibilmente all’aperto. Questi due aspetti contribuirebbero non poco a farci sentire bene.