Se pensiamo che per prenderci cura dei nostri capelli serva spendere centinaia di auro al mese dal parrucchiere, sottovalutiamo la forza della natura. Esistono prodotti naturali in grado di ridare vita nuova ai nostri capelli senza spendere un solo euro di troppo. Oggi, per esempio, parliamo di olio d’oliva e succo di limone. In pochi osano applicare sui capelli questi 2 ingredienti da cucina ma li renderanno lucidi e forti come mai prima. Vediamo insieme come e quando usarli, con qualche suggerimento anche sulle quantità.

Differentemente da quanto molti possono essere portati a pensare, applicando l’olio d’oliva sui nostri capelli non li renderemo più unti. Anzi, le proprietà dell’olio permettono al capello di riprendere vigore e soprattutto di non tendere al crespo.

Basta versarci una decina di gocce d’olio sulla mano e così massaggiarci il cuoio capelluto prima dello shampoo. Un consiglio ulteriore per non vanificare l’azione dell’olio è di diluire molto lo shampoo. Questo consiglio è valido sempre: essendo molti shampoo altamente aggressivi, è bene dosarli con parsimonia.

E per quanto riguarda il balsamo? Basta usare un po’ di limone.

Succo di limone al posto del balsamo

Una volta risciacquati i capelli dallo shampoo, al posto del balsamo possiamo utilizzare il succo di limone. Prepariamo in una boccetta una soluzione con 250 millilitri d’acqua tiepida e circa mezzo limone spremuto. Applichiamo la soluzione sui capelli e lasciamola agire per qualche minuto. Dopodiché, risciacquiamo. Avremo così capelli morbidi e al contempo forti, come mai in vita nostra.

Per un risultato ottimale, tamponiamoli con un asciugamano e spazzoliamoli prima del phon. Quindi asciughiamoli con aria fredda. Ancora meglio sarebbe lasciarli asciugare al sole (quando possibile).

