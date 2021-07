I capelli bianchi sono odiati da tutti. Purtroppo, però non possiamo evitarne la comparsa. Possiamo però cercare di coprire i capelli bianchi sia con prodotti chimici, sia naturali. Se abbiamo i capelli scuri questi si noteranno subito. Proprio per questo motivo oggi la Redazione vuole spiegare che ci sono due prodotti che possiamo utilizzare per coprire gli odiosi capelli bianchi.

I capelli bianchi non saranno più un problema usando questi 2 prodotti naturali

I capelli bianchi sono il risultato del ciclo naturale del follicolo pilifero. Se un capello diventa bianco è semplicemente perché i melanociti, responsabili della produzione di melanina, smettono di produrne. I capelli, dunque, non essendo più pigmentati, diventano bianchi.

Purtroppo, la comparsa dei capelli bianchi non è dovuta soltanto all’invecchiamento. Generalmente intorno ai 40 anni il corpo riduce la produzione di melanina, sia negli uomini, sia nelle donne. Tuttavia, per alcuni soggetti questo processo inizia prima perché dipende dal DNA.

Inoltre, anche lo stress può essere un fattore che porta alla comparsa precoce dei capelli bianchi. Il fumo, una dieta poco equilibrata e stati di ansia prolungata possono portare alla comparsa dei primi capelli bianchi prima del tempo.

Una volta comparsi però possiamo cercare di domarli con prodotti non chimici. Infatti, i capelli bianchi non saranno più un problema usando questi 2 prodotti naturali.

Indigo

Per nascondere temporaneamente i capelli bianchi, possiamo usare l’indigo. L’indigo è una sostanza vegetale che possiamo utilizzare per rendere più scuri i capelli bianchi o grigi.

L’indigo è di colore blu ed è utilizzato sottoforma di polvere. Questo prodotto permette di restituire al capello un colore castano scuro con riflessi tendenti al blu.

Questa sostanza è indicata per chi possiede i capelli scuri. Evitiamo di utilizzare l’indigo sui capelli biondi o decolorati perché li colorerebbe di verde. Consigliamo di usarlo in combinazione con l’henné per ottenere un effetto più duraturo.

Mallo di noce

Un altro prodotto efficace è il mallo di noce. Questo non è altro che la parte carnosa delle noci, la sua parte interna. Utilizzato sui capelli questo prodotto non ha l’effetto di una tinta, ma quello di un riflessante. Questo restituisce riflessi castani rendendo più scuri i capelli. Anche in questo caso, se combinato all’azione dell’henné potrà regalarci un effetto più duraturo.

Consigli

Ricordiamoci di fare sempre molta attenzione in merito alle miscele. Scegliamo quelle già pronte per evitare per non avere brutte sorprese con il colore finale.

