Noi di ProiezionidiBorsa pensiamo che per prevenire e combattere alcune malattie oltre alle medicine serva una dieta equilibrata. Infatti, in questo articolo abbiamo parlato di come questo frutto riesce a farci passare persino la classica spossatezza estiva data dal caldo. Oggi vogliamo parlare di un aperitivo particolare, ottimo alleato nel combattere il colesterolo, la glicemia e la pressione.

Infatti, per combattere alcuni problemi di salute, almeno secondo alcuni studi in materia di salute e alimentazione, basterebbe questo freschissimo aperitivo.

La parte da mangiare

Dimentichiamoci salatini, pizzette e patatine fritte. Se vogliamo far bene al nostro corpo dobbiamo puntare tutto sulle verdurine. Alcune possono essere davvero deliziose come antipasto: pensiamo alle carotine crude e ai piccoli cetriolini.

In aggiunta a tutto ciò, pensiamo anche a dei pomodori datterini o ciliegini. Nel primo caso, ricordiamoci di tagliarli a listarelle.

Per combattere alcuni problemi di salute basterebbe questo freschissimo aperitivo

Per quanto riguarda la parte da bere, invece, dobbiamo andare su un frullato di frutta. Se proprio vogliamo dargli un tocco d’alcool, meglio usare un vino bianco a leggerissima gradazione. L’alcool non è proprio il miglior alleato nel combattere il colesterolo, la glicemia e la pressione.

Meglio quindi evitare proprio, e concentrarsi su un buon frullato. Fresco, naturalmente. Come lo facciamo? Prendiamo del mango, della papaya e delle fragole.

Iniziamo a tagliare tutta la frutta a pezzettini, meglio piccoli. Specialmente il mango perché ha la consistenza più dura di tutte. Prendiamo il nostro frullatore e inseriamo i cubettini di mango, aggiungendo un po’ d’acqua e ghiaccio. Azioniamo per almeno 30 secondi.

Facciamo riposare e versiamo la papaya. Stesso procedimento, 30 secondi e poi facciamo riposare.

Infine, ultima aggiunta di ghiaccio e le fragole. Qui dobbiamo lasciare il frullatore lavorare per almeno due minuti, così avremo una crema omogenea.

Per chi ama proprio la polpa della frutta, la bevanda è già pronta. Per chi invece ama bere delle bevande molto liquide, consigliamo di passare il tutto in un colino. Buon aperitivo!