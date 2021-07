Le nuove tecnologie oggi stanno facendo grandi passi avanti per garantire al meglio la sicurezza digitale dei propri clienti. Nonostante questo, però, ci sono ancora molti attacchi alla nostra privacy da parte di hacker. Abbiamo visto alcune funzioni e alcune operazioni che si possono mettere in atto per salvaguardare la propria privacy. E queste si possono declinare sia sui dispositivi mobili, sia per gli acquisti online, sia per proteggere i nostri dati sensibili.

Ecco perché dovremmo disattivare questa funzione del telefono per evitare che altri vi accedano

Molte delle nostre informazioni sensibili sono contenute all’interno dello smartphone. Per questo motivo è opportuno proteggerlo al meglio. Quello che più spesso si fa è usare il codice di accesso, l’impronta digitale o anche il riconoscimento facciale. Solo conoscendo una di queste tre informazioni sarà infatti possibile accedere allo smartphone.

La gestione di controllo

È però possibile accedere alla gestione di controllo anche senza conoscere una di queste informazioni. E questo permetterebbe comunque ai ladri di accedere allo smartphone. Infatti, tramite la gestione di controllo si può disattivare internet, il Wi-Fi o il bluetooth. E una volta che viene disattivato internet, poi non sarà più possibile accedere alla funzione “trova il mio iPhone”, che permette di localizzare il proprio telefono in caso di smarrimento.

Cosa possiamo fare quindi?

Quello che si può fare è disattivare la visualizzazione della gestione di controllo. In questo modo nessuno potrà accedervi.

Quello che quindi bisogna fare è andare su “Impostazioni”. Poi accedere a “Face ID e codice”. Una volta cliccato sopra inserire il codice di sblocco e si apriranno varie azioni che riguardano la protezione dello smartphone e dei nostri dati, come ad esempio Apple Pay. Ora bisogna disattivare la voce “Centro di Controllo”.

In questo modo ora nessuno potrà più accedervi senza conoscere almeno la password oppure senza Face ID o impronta digitale. E allora ecco perché dovremmo disattivare questa funzione del telefono per evitare che altri vi accedano.

Approfondimento

Nuova serie Netflix per chi ama la monarchia e le storie d’amore.