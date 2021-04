Quando abbiamo 20 o 30 anni ci piace sperimentare varie tinte per capelli per trovare look nuovi e sempre alla moda. Dopo una certa età, tingersi i capelli diventa invece un’esigenza perché i capelli bianchi cominciano a farsi vedere moltiplicandosi senza sosta. A un certo punto della nostra vita saremo però costrette a decidere di lasciare andare il colore ed accettare quello che la natura ci sta donando. Oggi con questo articolo vogliamo spiegare come non essere più schiave della tinta per capelli e sfoggiare un grigio naturale da favola.

Aiutarsi con il make-up

Il trucco è da sempre un nostro alleato ed è in grado di trasformare il nostro aspetto rendendolo più giovane e fresco. Una volta deciso di adottare i capelli grigi, cerchiamo di studiare il nostro volto e le nostre cromie. Infatti, possiamo valorizzare con il make-up il nostro incarnato in modo da farlo risaltare al meglio. Ad esempio, le donne che possiedono un incarnato caldo possono utilizzare rossetti dai colori caldi come il corallo e il rosso aranciato. In questo modo riusciremo a gestire al meglio le ombre create dal capello grigio e che possono appesantire il volto. Lo stesso faremo con l’outfit utilizzando colori caldi e luminosi. Se invece possediamo un incarnato più chiaro, il capello grigio permette di usare colori più naturali sia come base, sia sulle labbra.

Un taglio che fa la differenza

La ricrescita non piace a nessuno e può diventare stressante cercare di starle dietro. Nel momento in cui decidiamo di passare al grigio naturale, consigliamo di optare per un nuovo taglio che renda la nostra figura più fresca. Il taglio che consigliamo è il pixie cut: i capelli saranno corti sulla nuca e con una frangia più lunga da un lato. Consigliamo questo tipo di taglio perché ringiovanisce la figura e con il capello grigio otterremo un vero effetto wow.

Consigli

Non sempre però il grigio naturale è come quello che avremmo sperato. Molti grigi, infatti, tendono ad ingiallire e in questo caso dovremo utilizzare prodotti anti-giallo che aiuteranno a proteggere il capello e a risolvere il problema.