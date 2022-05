Basta comprare oggetti su oggetti che poi non utilizziamo. Per pulire casa in modo efficace in realtà tutto l’occorrente lo abbiamo nel nostro appartamento. Non si tratta però di trovare il giusto prodotto detergente, perché quelli saranno d’acquistare, ma si tratta di usare un solo e semplice prodotto per rimuovere la polvere dai mobili.

Come ben sappiamo, quando spolveriamo casa bisogna sempre partire dall’alto. Il motivo è molto semplice, tutta la polvere cadrà poi a terra e andremo a raccoglierla con l’aspirapolvere. Se dovessimo invece procedere al contrario, va da sé che la polvere in alto cadrebbe poi su delle superfici pulite che si andrebbero nuovamente a sporcare.

I prodotti per catturare la polvere

Sono poco conosciuti o forse già si conoscono. Nel fantastico mondo dei prodotti per pulire casa esistono degli spray che rimuovono la polvere. Questi prodotti sono fenomenali perché evitano che la polvere vado in giro mentre puliamo.

Il motivo è molto semplice: quando passiamo un panno sul comodino impolverato non è assolutamente detto che la polvere rimanga attaccata al panno. Anzi, la maggior parte delle volte quello che facciamo è semplicemente spostarla.

Per questo sono importanti dei prodotti che siano in grado di catturare la polvere.

I calzini vecchi con i buchi non vanno assolutamente buttati perché utilissimi se usati con questo spray

Questi prodotti dovremo spruzzarli su dei panni e poi passarli nella zona interessata. Non dobbiamo spruzzarli sul mobile direttamente. Solitamente questi prodotti vanno bene sia per materiali come il legno sia per altri tipi.

Come dunque abbiamo accennato prima, dovremo spruzzare lo spray su di un panno che poi sarà passato sul mobile. Ma, invece di continuare a comprare panni elettrostatici, possiamo risolvere la questione molto più rapidamente.

Infatti possiamo utilizzare dei vecchi calzini. I calzini vecchi, magari con un piccolo buco, sono tra le prime cose che buttiamo, quando in realtà dovremmo custodirli come oro.

Questo perché si possono usare al posto di uno straccio e sono anche più comodi per pulire. Basterà inserire la mano all’interno del calzino, spruzzare su un lato il prodotto e poi passarlo con disinvoltura sulla superficie che vogliamo pulire.

Ed ecco che in pochissimo tempo avremo rimosso tutta la polvere dalla nostra casa. Con due semplici prodotti: uno spray e un vecchio calzino. Facile come quando, ad esempio, vogliamo rendere brillanti gli specchi di casa. In questo caso possiamo utilizzare una polvere usatissima in casa. Così i calzini vecchi con i buchi non vanno buttati perché serviranno per pulire.

Lettura consigliata

Evitiamo che il vetro della doccia si sporchi e si macchi subito con questo rapido rimedio economico