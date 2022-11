I calcoli renali si potrebbero ridurre velocemente con alcune bevande prodigiose naturali

In molti si chiedono ancora che cosa sono i calcoli renali, nonostante sia una delle malattie più diffuse del tratto urinario. La parola “calcolo” deriva dal latino “calculus”, ovvero “sassolino”. Sono infatti dei sassolini che si formano da una sostanza presente in eccesso nelle urine.

Di solito, questi piccoli sassi sono formati da ossalato di calcio nella maggior parte dei casi, oppure, meno frequenti, da fosfato di calcio. Nonostante siano piccoli, possono provocare dei sintomi molto gravi nella persona che deve necessariamente rivolgersi al proprio medico.

Oltre ad un trattamento medico, i calcoli renali si potrebbero ridurre velocemente con alcuni ingredienti naturali. Questi potrebbero essere un aiuto prezioso per rimpicciolire o sciogliere i calcoli renali ed espellerli in modo naturale.

Lo specialista saprà comunque individuare la terapia più indicata e consigliare cosa bere, cosa mangiare e cosa non mangiare in presenza di questo disturbo molto diffuso nel Mondo occidentale. Il 10% della popolazione maschile ne sarebbe colpita. Di meno le donne, il 5%. Si tratta di un problema molto più comune di quello che si pensa, un po’ come quello delle emorroidi.

I calcoli renali si potrebbero ridurre velocemente con preziosi aiuti naturali

I sintomi legati a questa condizione potrebbero essere:

dolore al basso ventre;

bruciore nel fare pipì;

sangue nell’urina;

bisogno di andare al bagno frequentemente;

sudorazione;

nausea;

vomito.

Alcune bevande del tutto naturali in grado di poter dare un aiuto concreto sarebbero le seguenti:

olio extravergine di oliva: è denso e formato da grassi sani, per questo sarebbe indicato dagli studiosi per cercare di sciogliere le concentrazioni di calcio presenti nel tratto urinario; gli esperti consiglierebbero un cucchiaino al mattino e uno nel tardo pomeriggio;

aceto di mele: l’acido citrico che contiene potrebbe diluire i calcoli; se mescolato all’acqua potrebbe ridurre i sintomi;

infusione di tarassaco: si può creare un tè o un infuso, ma ci sono anche delle compresse disponibili in commercio; questo ingrediente sarebbe molto utile per aumentare la minzione e la produzione della bile;

basilico: un cucchiaino di estratto di basilico al giorno riporterebbe nella norma i livelli di acido urico;

succo di limone: avrebbe la capacità di scomporre i calcoli e di ridurli se assunto un po’ al mattino e un po’ prima di cena; il succo dovrebbe derivare da prodotti biologici per essere efficace.

Naturalmente, queste sono indicazioni generali in base alle proprietà degli ingredienti. Prima di assumerli bisogna avere il consenso di uno specialista che conosce la situazione nel dettaglio e può determinare le quantità.

Come prevenirne la formazione

Gli esperti sarebbero tutti concordi nel dire che il modo migliore e il più efficace di prevenire i calcoli renali è quello di bere tanta acqua ogni giorno. Naturalmente, nelle giuste quantità, sarebbero salutari anche le altre bevande come il tè, le tisane, gli infusi oppure il caffè.

Sarebbe meglio evitare le bevande gassate, cercare di assumere poco sale e aggiungere il succo di limone in modo stabile nella dieta. È importante tenere sempre sotto controllo il colore della pipì, soprattutto al mattino, appena svegli.