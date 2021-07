In estate è palese dirlo ma si suda tanto e i tessuti che indossiamo sono fondamentali per il nostro benessere e per la salute. La maggior parte dei vestiti che compriamo nei centri commerciali, anche delle marche più costose sono costituiti almeno al 50% di fibre sintetiche. Questo impedisce alla nostra pelle di respirare e causa un cattivo equilibrio ormonale. Inoltre provoca un’eccessiva sudorazione e quindi degli odori sgradevoli.

É molto importante quindi scegliere i tessuti dei vestiti che compriamo. Preferiami quindi materiali quali cotone, seta, lino e anche la canapa. Vediamo perchè scegliere degli indumenti di canapa è una buona scelta per la salute e per l’ambiente.

I buoni motivi per indossare abiti di questa fibra naturale

Ci siamo sempre fidati del cotone ma dai risultati di studi e alcuni rapporti presentati da Greenpeace alla Commissione Europea c’è poco da stare tranquilli. Uno di questi rapporti pubblicati da Greenpeace si intitola “Tossico come un pesticida”. Purtroppo nell’ultimo decennio i pesticidi hanno infestato un numero elevato di coltivazioni fra cui quelle di cotone. É solo dal 2015 che si sono regolamentati gli utilizzi di queste sostanze inquinanti.

Vediamo quale altra materia ecologica possiamo utilizzare al posto del cotone. Il lino e la canapa in estate sono le giuste alternative. Sono piante che si coltivano facilmente in Europa e si classificano tra i tessili più ecologici.

Le coltivazioni antispreco ed ecosostenibili

Un buon motivo per cui scegliere la canapa è che le coltivazioni di questa fibra non necessitano di molta acqua. É quindi una pianta che cresce facilmente e richiede poca cura e zero fertilizzanti per il suo sviluppo.

Fra i buoni motivi per indossare abiti di questa fibra naturale c’è anche il fatto che la canapa offre delle colorazioni spontanee. Infatti si possono naturalmente ricavare dei tessuti beige, grigi, scuri o verdi. Non c’è alcun bisogno infatti di aggiungere una colorazione artificiale. Questo tessile inoltre é una materia durevole, resistente e anche antibatterica.