Uno dei grandi problemi dell’estate e del caldo è la sudorazione. Soprattutto quando questa provoca un odore sgradevole è importante capire come prevenire e curare il disturbo.

Non serve soltanto scegliere dei buoni tessuti antitraspiranti e naturali per vestirsi. Ma anche scegliere con attenzione il tipo di prodotti e deodoranti che non nuocciano alla pelle.

Combattere stress e sudorazione eccessiva con le piante

Innanzitutto, capiamo quali sono le cause dell’ipersudorazione:

il sistema nervoso;

le emozioni, la concentrazione, lo stress;

i problemi ormonali;

l’ipertensione;

una alimentazione troppa ricca di zuccheri.

Di base il sudore non ha alcun odore. Infatti è l’organismo che carico di tossine le espelle attraverso i pori della pelle, provocando quindi il cattivo odore. Però, ci sono delle piante che possono aiutarci a ridurre queste tossine e la sudorazione. Vediamo quali sono.

La rodiola aiuta a combattere lo stress emotivo e fisico, mentre la salvia aiuta direttamente a ridurre una traspirazione eccessiva. Insieme a queste piante, il magnesio ci aiuta ad aumentare la resistenza allo stress, mentre il cardamomo a eliminare le tossine del fegato.

Integrare anche la vitamina B6 sarà fondamentale per il benessere generale, la vitalità e l’equilibrio ormonale dell’organismo.

Piante e aiuti naturali per regolarizzare la sudorazione

Non solo combattere stress e sudorazione eccessiva con le piante, ma è soprattutto fondamentale ridurre il consumo di zuccheri e orientarsi verso una dieta equilibrata e vegetariana. Infatti, alleggerendo la nostra alimentazione aiutiamo reni, fegato e intestino a eliminare le scorie. Inoltre, è importante depurarsi con piante e con tisane drenanti che aiutano questi organi a mantenere la loro attività regolare.

Se l’intestino i reni ed il fegato saranno in forma lo sarà anche la nostra pelle. Eviteremo l’eccesso di sebo e di microbi e quindi anche l’accumulo di tossine durante la sudorazione. In questo modo non rischiamo più di emanare cattivi odori, poiché la vera pulizia comincia da dentro.