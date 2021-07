Gli italiani hanno una cattiva abitudine di non mangiare nulla a colazione. L’ Ohio State University ha pubblicato sulla rivista Proceedings of the Nutrition Society uno studio in merito. Il risultato è questo: non conta l’ora della colazione ma sedersi per forza a tavola prima di uscire. Infatti saltare la colazione è un errore perché priviamo il corpo di nutrienti capaci di far affrontare l’intera giornata. Il nostro corpo proviene da inattività notturna e necessita di nutrienti capaci di rimetterci in moto. Per questo motivo la colazione è il pasto più importante della giornata.

Perché fare colazione

Ohio State University ha analizzato i comportamenti di 30 mila americani di maggiore età ed hanno verificato come saltare la colazione comporta dei rischi. Infatti vengono meno determinati nutrienti presenti in alimenti ricorrenti a colazione, come il calcio dal latte, la vitamina C dalla frutta. Lo stesso dicasi per altre vitamine e minerali presenti in cereali fortificati, tra cui vitamina D e ferro.

Rischioso non fare il primo pasto della giornata

Questa cattiva abitudine di saltare la colazione comporta gravi danni alla salute nel tempo come aumento di peso, diabete o malattie cardiovascolari. Inoltre nel corso della giornata le persone sono portate ad assumere più calorie, zuccheri aggiunti e grassi saturi.

Ora capiamo perché l’ora in cui mangiamo il primo pasto della giornata non è importante rispetto a quale scelte facciamo seduti a tavola.

Viene in soccorso a supporto di questa tesi lo studio dell’Università di Miami Health System. Infatti la ricerca ha dimostrato che mangiare a prima mattina riesce a saziare più a lungo evitando “di fare spezzafame” continui durante l’intero arco della giornata.

Non conta l’ora della colazione ma sedersi per forza a tavola prima di uscire

Dunque la colazione bisogna farla per stare in forma senza aver il peso delle lancette ma prestando attenzione agli alimenti. Fibre e proteine rallentano la digestione e prevengono i picchi di zucchero nel sangue. Di conseguenza il nostro corpo si sente soddisfatto fino al prossimo pasto.