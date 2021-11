Basterà utilizzare così la lavastoviglie per risparmiare sulla bolletta ed evitare inutili sprechi

La lavastoviglie è un elettrodomestico utilissimo in casa, ci permette infatti di risparmiare prezioso tempo che spesso fatichiamo a ritagliarci a causa dei numerosi impegni quotidiani.

Come per ogni cosa, dobbiamo prendercene cura per preservare la sua efficienza ed avere le stoviglie sempre perfettamente pulite.

In questa ottica, bisognerebbe sapere come pulire e igienizzare il cestello della lavatrice con questo semplice prodotto che abbiamo in cucina, è un operazione davvero fondamentale.

Se intendiamo acquistare la lavastoviglie sarà bene sceglierla tenendo presente i diversi modelli.

Diversi di questi sono dotati di programmi che sono finalizzati a limitare il più possibile gli sprechi.

Una volta scelta la lavastoviglie sarà importante pulire con regolarità anche il filtro e mettere regolarmente il sale nell’apposito contenitore.

Molti non sanno che è possibile risparmiare organizzandosi per fare i lavaggi nei momenti della giornata che risultano più vantaggiosi a seconda del gestore di energia.

Sarà quindi opportuno informarci su quali siano queste fasce orarie vantaggiose, così da sfruttare l’elettrodomestico nella maniera più efficiente.

È bene sapere anche che un lavaggio a 45° gradi ci permette di ottenere stoviglie perfettamente pulite; quindi, non sarà necessario impostare temperature maggiori.

Questo accorgimento, a meno che abbiamo stoviglie incrostate e difficili da far tornare a brillare, ci permetterà di risparmiare ulteriormente.

Nel caso invece le stoviglie fossero particolarmente incrostate, potremo optare per la modalità Intensiva che solitamente utilizza acqua a 70 °C.

Questo tipo di lavaggio, poi, sarebbe utile da effettuare di tanto in tanto poiché, essendo le temperature così elevate, scioglierà anche il grasso accumulato nel filtro.

Inoltre, è sorprendente sapere che per igienizzare e sgrassare la lavastoviglie definitivamente basta un solo gesto poco conosciuto ma molto utile ed efficace.

Basterà utilizzare così la lavastoviglie per risparmiare sulla bolletta ed evitare inutili sprechi, soprattutto in questo periodo in cui già il riscaldamento incide sul nostro portafoglio.

Sarebbe consigliato non utilizzare il prelavaggio perché questo passaggio ci fa sprecare ulteriormente, sia acqua che energia elettrica.

Inoltre, la lavastoviglie andrebbe attivata solo quando piena perché, se intendiamo lavare poche stoviglie, sprecheremo più acqua e detersivo del necessario.

Con questo non significa che andrà sovraccaricata, dovremo riempirla al punto giusto in modo da avere un ottimo risultato finale.

Infine, basterebbe solo 1 ingrediente che abbiamo tutti in cucina per disinfettare ed eliminare i cattivi odori dalla lavastoviglie senza dover acquistare prodotti in negozio.