I botti di Capodanno possono essere pericolosi, ecco cosa si rischia davvero

Ormai c’è l’usanza di usare o di andare a vedere i botti di Capodanno, ma attenzione. Possono essere molto pericolosi e non solo per cani e gatti. Occorre proteggere gli animali dai botti, ma anche le persone. Ecco tutti i rischi troppo sottovalutati.

La notte di San Silvestro la maggioranza delle persone si riunisce in piazze, locali oppure case per festeggiare l’arrivo del nuovo anno. Oltre al cenone, il momento più atteso è il classico conto alla rovescia fino alla mezzanotte.

Allo scattare dell’inizio del nuovo giorno di solito si sentono urla, bottiglie che si stappano e fuochi d’artificio. Alcune persone li acquistano per farli appena fuori casa e sono soprattutto i giovanissimi a farlo. Ma i botti di Capodanno possono essere pericolosi.

Infatti, tutti noi ricordiamo che puntualmente nei TG del primo giorno di gennaio sono elencati, ogni anno, tutti gli incidenti accaduti nella notte dei festeggiamenti. Si passa da ferite lievi a danni molto più gravi. È un argomento sempre molto sottovalutato.

Per questo motivo, proviamo, qui di seguito, a definire quali sono i pericoli, che cosa si rischia davvero e che sarebbe molto meglio non usarli.

I botti di Capodanno possono essere pericolosi e la spiegazione è questa

Non solo a Capodanno, ma in generale nei giorni di festa si usano petardi e fuochi d’artificio. Quindi, sia nelle immediate vicinanze, a terra, ma anche in cielo, ci sono scoppiettii vari, rumorosi, colorati e molto appariscenti.

Diverse ricerche ed esperimenti hanno decretato che nel momento degli scoppi in diverse parti di un Paese c’è un significativo aumento del particolato nell’atmosfera. Quindi, è un grande danno all’ambiente. Inoltre, si diffonderebbero rapidamente particelle metalliche che potrebbero aggravare le condizioni di persone fragili come bambini e anziani.

Chi ha già dei problemi respiratori, come l’asma, ad esempio, si ritroverebbe con un grande rischio. Anche chi ha problemi cardiocircolatori potrebbe avere una reazione molto grave. Alcune indagini hanno dimostrato che è proprio per questo che i giorni successivi ai festeggiamenti c’è un incremento del flusso di persone in ospedali e ambulatori.

I danni su persone e animali

Oltre ai danni all’ambiente e a peggiorare alcune patologie già presenti, i botti possono ferire gravemente sia animali che persone. Si fa molto ogni anno per cercare di proteggere gli animali. Loro sono soggetti molto fragili.

Il rumore li spaventa a tal punto da farli scappare senza ragionare e incorrere in incidenti anche mortali. Inoltre, le femmine in gravidanza rischiano un aborto per trauma da spavento.

Le persone, invece, possono incorrere in gravi ustioni a mani, braccia, viso e occhi. Nei casi più gravi, anche se molto rari, si potrebbe dover ricorrere all’esportazione completa di un occhio oppure all’amputazione di un arto. Ecco perché bisogna stare molto attenti e lontano da questi pericoli.