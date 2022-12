Non butteremo più le mollette del bucato rotte sapendo quanto possono esserci utili durante le feste

Le mollette rotte del bucato possono tornarci utilissime grazie al riciclo creativo. Vediamo come trasformarle durante queste feste.

Natale è ormai passato. E sicuramente molti di noi stanno già rimpiangendo l’atmosfera incredibile che si è vissuta in questi giorni. Il cenone e il pranzo, infatti, ormai sono stati fatti. E sarà difficile dover aspettare ancora un altro anno per poter rivivere questa magia incredibile. I piatti buonissimi assaggiati durante questi giorni e la fortuna che ha investito molti di noi, però, ci farà sicuramente compagnia nei nostri ricordi. Bisogna anche dire, però, che ci sono ancora diverse feste da vivere prima che si torni alla routine.

Ecco come possiamo riciclare alcuni oggetti che si trovano nella nostra casa durante le festività

Nonostante 24 e 25 dicembre siano ormai conclusi e le feste di Natale stiano giungendo al termine, possiamo ancora festeggiare. Infatti, in tantissimi stanno organizzando diverse tombolate e serate di giochi per non lasciare correre via l’atmosfera natalizia. E, in più, ci sono altri cenoni tra quelli che ci attendono. E tra questi, ovviamente, c’è proprio quello di Capodanno. E, in questo caso potremmo puntare sul riciclaggio per renderlo davvero speciale.

Gli oggetti rotti possono tornarci utilissimi soprattutto durante le feste e tra questi ci sono le mollette del bucato

Il riciclo creativo può tornarci molto utile durante le festività. E, in particolar modo, c’è un oggetto che davvero potremmo sfruttare al massimo. Ci basterà semplicemente un po’ di ingegno per poterlo usare. Stiamo parlando delle mollette rotte del nostro bucato. Infatti, in tanti credono di gettarle via in men che non si dica, credendo che ormai siano inutili. Ma, in realtà, possiamo sfruttarle e farle diventare dei meravigliosi segnaposti per la tavola preparata per il cenone di Capodanno.

Non butteremo più le mollette del bucato rotte ora che sappiamo quanto possono esserci utili per le nostre feste

Trasformare delle semplici mollette rotte in segnaposti davvero eleganti e affascinanti sarà davvero semplicissimo. Tutto ciò che dovremo fare sarà, in primis, prendere una sola stecca della molletta e pulirla per bene. Ora, prendiamo un ramoscello con delle bacche rosse e con un filo, leghiamo la stecca della nostra molletta rotta. Al di sopra, scriviamo il nome dell’invitato e sistemiamo il nostro nuovo segnaposto sulla tavola. Dunque, ora sappiamo che non butteremo più le mollette del bucato rotte visto che possono diventare dei meravigliosi segnaposti per la cena di Natale o per i pranzi con i parenti durante le feste ancora da concludersi.