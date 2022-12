Boom di like per cani e gatti con esuberanti vestiti natalizi ma pochi immaginano cosa può succedere

Negli ultimi anni è fortissima la tendenza di vestire gli animali domestici, in particolare con abiti buffi a tema natalizio. Le loro foto e i loro video riscuotono un forte successo e spesso diventano virali sui social. Oltre a trovare l’abbigliamento più originale, però, dovremmo considerare alcuni aspetti che potrebbero avere delle conseguenze.

L’abbigliamento pet è un fenomeno in forte crescita e raggiunge il culmine nel periodo delle festività natalizie. D’altronde cadono in inverno e i vari abiti sono un modo per proteggere dal freddo i nostri amici a quattro zampe. Più spesso, però, sono a tema natalizio e hanno uno scopo puramente estetico. Magari per fare qualche bella foto ricordo o video divertente da postare sui social e che piacerà ai nostri followers.

Boom di like per cani e gatti con esuberanti vestiti super gettonati a Natale

Sul web e nei negozi di animali si trova ampia scelta di abiti. Più particolari saranno, più susciteranno un sorriso.

Un vero e proprio trend indubbiamente è la tutina di Babbo Natale con tanto di cappello. Non meno sfizioso l’outfit da renna con corna.

Più inaspettato quello a forma di albero di Natale. Non mancano poi eleganti cilindri, maglioni, papillon, berretti e sciarpe.

I nostri pet agghindati diventano davvero graziosi, ma dobbiamo considerare alcuni aspetti importanti. Il primo è acquistare indumenti e accessori sicuri, con etichette che riportano informazioni e avvertenze. Altresì sarebbe bene puntare su materiali comodi e morbidi.

Nel caso di un animale con tanto pelo evitiamo tessuti troppo pesanti, potrebbero infastidirlo e surriscaldarlo, tanto più dentro casa. Una temperatura eccessiva potrebbe farlo sentire poco bene.

Attenzione ai dettagli da non sottovalutare

Propendiamo poi per tessuti anallergici. In caso di allergie a determinate fibre il cane o il gatto potrebbe presentare irritazioni cutanee. Comincerebbe così a grattarsi e a mordicchiarsi col rischio di un’infezione.

Guardiamo scrupolosamente le chiusure dell’abbigliamento, è preferibile il velcro a cerniere e bottoni che potrebbero graffiare la pelle.

Ricordiamoci di evitare indumenti che coprano zampe e coda particolarmente sensibili. Inoltre anche i cappucci sarebbero da sconsigliare. Il cane non sopporta cose sulla testa, e al pari del gatto non vuole accessori che possano ostacolare la vista.

Le nostre leggerezze quindi potrebbero avere risultati spiacevoli, più di quanto spesso potremmo immaginare.

Possibili nastri e cordoncini presenti potrebbero far impigliare cani e gatti, i quali nel tentativo di svincolarsi potrebbero strozzarvisi.

Non meno pericolose decorazioni varie applicate, il nostro animale potrebbe ingerirle e soffocarvisi, in più i sonagli spesso spaventano i gatti. Oppure potrebbero provocare un’occlusione dell’intestino. I sintomi sarebbero tremore, zampe fredde, vomito, agitazione e apatia. Potrebbe presentarsi anche stipsi. Già un semplice sospetto deve spingerci a contattare il veterinario perché, se non affrontato, il problema potrebbe essere letale. Da evitare assolutamente quindi la presenza di certi elementi. Seppure l’idea di abbigliarlo ci possa piacere, vediamo le reazioni del nostro amico. Potrebbe non tollerare assolutamente l’idea di indossare qualcosa.

Forzarlo anche per pochi minuti potrebbe provocare stress e paura, emozioni che ricollegherebbe alla nostra responsabilità. Ciò potrebbe compromettere il rapporto di fiducia.

Dunque valutiamo bene se abbigliare i nostri amici e come, perché più che il boom di like per cani e gatti con esuberanti vestiti conta il loro benessere.

Non dimentichiamo mai di rendere le feste a loro misura e di prendere precauzioni circa tutto ciò che li può turbare, inclusi i petardi.