Quando facciamo la spesa, molti alimenti che acquistiamo già pronti, precotti o anche in salamoia, sono confezionati nei comuni barattoli di vetro o di latta. Praticamente in brevissimo tempo ci ritroviamo un’infinità di contenitori accatastati in un angolo, aspettando di buttarli via o di riutilizzarli per altro.

Grazie al fai da te, per fortuna, possiamo trasformare questi oggetti, dando loro una seconda vita. Se da un lato potremo sfruttarli per conservare alcuni alimenti fatti in casa, di certo qualcuno avanzerà. Allora perché non creare decorazioni anche funzionali utili per la casa, per evitare sprechi inutili?

I barattoli di vetro e di latta sono preziosi non solo per realizzare vasi e portacandele ma per queste idee decorative

Questi oggetti potrebbero essere una vera fonte d’ispirazione per concretizzare idee fantasiose e originali. Molti solitamente danno vita a semplici vasi per diversi tipi di piantine, dai germogli commestibili a graziose piante grasse. In questo caso basterà ripulire il contenitore e aggiungere della terra ben nutrita, per poi seminare o trapiantare la pianta. Non resterà, poi, che decorare la superfice esterna, per dare un tocco artistico al nostro nuovo vaso.

Altri, invece, si dilettano a creare dei portacandele per dare un’atmosfera intima in casa, senza spendere un euro. Quindi, non dovremo fare altro che posizionare la candela all’interno, usando qualche semplice tecnica per rendere speciale il barattolo, come il decoupage o la pittura.

Ma i barattoli di vetro e di latta sono preziosi anche per altri scopi. Sarebbero perfetti come porta utensili, ad esempio, per sistemarli in cucina. Laviamoli bene, per eliminare le tracce di cibo e decoriamo l’esterno. Disegniamo dei fiorellini con l’acrilico e poi tamponiamo con dei fogli di giornale per dare un effetto particolare. In alternativa, potremo incollare dello spago tutto intorno e renderli più country.

I contenitori di vetro, poi, potrebbero diventare dei simpatici portafoto da tenere sul comodino, o altri mobili. Inseriamo una foto all’interno, che abbia le stesse dimensioni del barattolo e poi capovolgiamo.

Diamo vita a nuovi oggetti

Se non sappiamo dove posizionare tutti gli elementi utili per cucire, invece, sistemiamoli all’interno del barattolo. Incolliamo, poi, sulla superfice esterna un rettangolo di tessuto recuperato da un vecchio maglione di lana. Così sarà comodo inserire i vari aghi e spilli di diverse dimensioni.

A scopo puramente decorativo, realizziamo un semplice centrotavola sistemando più barattoli all’interno di un vassoio. Dipingiamo alcuni barattoli, mentre rivestiamone altri con della stoffa e nastri colorati. All’interno potremmo mettere dei fiori appena colti o dei bastoncini profuma ambiente.

Infine, abbelliamo le nostre pareti vuote della camera, del soggiorno o della cucina con degli utili organizer, impreziosendoli con glitter e conchiglie. Leghiamo attorno i barattoli dello spago e fissiamoli al muro con un chiodo piccolo per appenderli all’altezza che desideriamo.

Lettura consigliata

Come riciclare e riutilizzare bottiglie e cassette di plastica in modo creativo per ricavare oggetti utili e pratici