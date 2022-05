Nonostante manchi ancora un mese all’arrivo dell’estate, la testa di tantissime persone è già proiettata alle prossime vacanze. Dopo una primavera davvero complicatissima sotto tutti i punti di vista, molti non vedono l’ora di rilassarsi e godersi il meritato riposo.

Con le speranza che quest’estate porti un po’ di gioia e serenità in tutte le famiglie, c’è chi sta già sbirciando i vari oroscopi per prevedere come andranno i prossimi mesi. Sulle nostre pagine, ad esempio, abbiamo già riportato le previsioni dell’oroscopo cinese per la prossima estate.

Nelle prossime righe, invece, daremo spazio ad un altro tipo di oroscopo, altrettanto antico e preciso, ossia quello pellerossa. A differenza del nostro oroscopo, basato sull’osservazione del cielo, delle stelle e sul movimento dei pianeti, quello dei nativi americani è più “terreno”. Esso, infatti, si basava molto sulla terra, sugli animali e sulle stagioni, ed è suddiviso per cicli lunari. Ad ognuno di questi cicli, infine, veniva assegnato un totem, o animale guida, che influenzava le caratteristiche degli esseri umani.

Secondo l’oroscopo pellerossa, una valanga di quattrini sta per travolgere questi fortunatissimi animali guida durante la prossima estate

Il primo animale guida che sarà inondato da tanta fortuna sarà il Castoro. Per i nati dal 20 aprile al 20 maggio, questo totem simboleggia la forza e la tenacia nel lavorare sodo, sia per se stessi che per gli altri. Inoltre, rappresenta anche la determinazione nel voler raggiungere tutti gli obiettivi, nonostante le difficoltà. Da giugno in poi, tutte queste caratteristiche verranno sicuramente fuori. Infatti, mentre tutti penseranno a divertirsi, i nati sotto questo animale guida continueranno a lavorare per incrementare i guadagni e per costruire qualcosa di solido. Ci sarà tempo per lo svago e per le vacanze, magari anche a settembre, quando tutti ritorneranno al lavoro, ancora più stressati di prima.

Anche il Serpente, che corrisponde al segno zodiacale dello Scorpione, vivrà un’estate davvero entusiasmante. I nati sotto questo animale guida, in genere, sono persone equilibrate, razionali e determinate. Questi valori saranno fondamentali nei prossimi mesi, poiché incideranno molto sul lavoro e sui guadagni. Messe da parte le divergenze con i colleghi, a livello professionale sarà tutto in discesa. Infatti, c’è chi verrà ricompensato con una bella promozione o chi, stufo del proprio impiego, riceverà finalmente una proposta lavorativa molto più allettante. L’importante sarà sempre mantenere una certa lucidità e impegnarsi duramente per raggiungere gli obiettivi.

Il latin lover dell’estate

Infine, secondo l’oroscopo pellerossa, ci sarà una ventata di positività anche per il totem del Salmone, che corrisponde al segno zodiacale del Leone. Ciò sarà possibile grazie al carattere che contraddistingue questo animale guida, sempre generoso e capace di entrare in empatia con chiunque. Nelle prossime settimane, quindi, ci saranno grossi cambiamenti nei rapporti interpersonali, soprattutto per i single. Infatti, chi è in cerca dell’anima gemella dovrà approfittare di questo periodo, perché sarà veramente favorevole. Oltre all’amore, anche le amicizie usciranno rinforzate dalle prossime vacanze.

