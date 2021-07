L’amore è qualcosa di stupendo e ricercato. Chiunque, anche i più cinici e disillusi cercano l’anima gemella. Per condividere esperienze, emozioni, sentimenti. La nostra salute dipende dai rapporti profondi che riusciamo ad instaurare. L’uomo è un animale sociale.

Purtroppo, però, le cose non sempre vanno per il verso giusto. Qualcuno afferma che l’amore è eterno finché dura. E quando finisce? Come bisogna comportarsi?

Questi sono gli errori che bisogna evitare assolutamente quando finisce una storia d’amore.

Non è mai una situazione facile

Purtroppo quando finisce una storia d’amore non è mai facile. Ci si trova in preda ad emozioni discordanti. È importante, pertanto, riconoscerle e descriverle nel modo giusto. Lo sfondo costante è la tristezza. Ma fanno capolino anche la rabbia, l’imbarazzo, la vergogna, il rimpianto.

Se la decisione è stata presa dal nostro partner, inoltre, le cose si complicano ulteriormente. Si sperimenta frustrazione, emergono sensi di colpa e si ha l’impulso di fare qualche gesto eclatante ed estremo.

È difficile controllare le proprie reazioni in un momento così difficile. Tuttavia è importante non perdere la bussola e farsi guidare dalla ragione.

Nelle prossime righe ci si focalizzerà sull’eventualità in cui è il nostro partner che ha deciso di mettere fine alla storia.

Innanzitutto è importante non esagerare con le ruminazioni. Stare a casa a pensare ossessivamente non è la scelta giusta. Certo, è più facile a dirsi che a farsi. Distrarsi e buttarsi in nuove attività e nuove conoscenze può distoglierci dal pensiero fisso e doloroso.

Contestualizzare la vicenda è cruciale. Se una persona ci ha lasciati, non vuol dire che siamo un completo fallimento. Abbiamo tante caratteristiche positive e siamo degni di amore come prima. Non lasciamo che un evento avverso ci demolisca l’autostima.

Continuare a cercare il nostro ex, infine, non è l’opzione migliore. Si consiglia, invece, di lasciargli spazio e tempo per riflettere. Stalkerizzare una persona, oltre ad essere un reato, è anche controproducente. Se vogliamo tornare insieme al nostro ex, sicuramente questa non è la strada giusta.