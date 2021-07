Come sottolineiamo spesso anche nei nostri articoli la pandemia ha risvegliato negli italiani determinate paure fisiche e mentali. Forse il benessere eccessivo, la mancanza di rischi legati a guerre e terrorismo avevano allentato quella soglia importante di prevenzione. Adesso ci siamo riscoperti molto più sensibili alle malattie, alle diete, all’importanza dello sport e ai fattori di rischio importanti. Ecco allora i 4 fattori determinanti da controllare per prevenire glicemia trigliceridi e colesterolo alti. Approfittiamo di un vademecum di un caro amico medico per dare ai nostri Lettori degli interessanti consigli.

Diabete malattie cardiovascolari e tumori

Parliamoci molto chiaro: conoscere pregi e difetti di quanto portiamo tavola ci permetterà di prevenire malattie molto importanti come il diabete, infarti e ictus nonché tumori. Lasciare che colesterolo, trigliceridi e glicemia la facciano da padroni nel nostro organismo significa esporsi a rischi quotidiani. Dieta equilibrata e attività sportiva sono come sempre i segreti del benessere. E più gli anni vanno avanti maggiori saranno le accortezze da avere per stare bene.

I 4 fattori determinanti da controllare per prevenire glicemia trigliceridi e colesterolo alti

I protagonisti in negativo dell’aumento esponenziale di questi valori come si dice hanno un nome e un cognome:

alcol;

grassi;

zuccheri;

carboidrati raffinati.

Cerchiamo di chiarire un concetto importante che pochi sanno e che riguarda la nostra vita alimentare quotidiana.

Caramelle e cioccolatini, pane e focacce, biscotti e merendine, crackers e patatine, bibite dolci e succhi di frutta non sono nocivi solo per il diabete, ma anche per i trigliceridi. Riempire il nostro organismo di zuccheri significa letteralmente far collassare il pancreas. Ci ritroveremo così ad avere il glucosio che continua a circolare nel sangue. Ecco allora che ci ritroveremo in sovrappeso, a rischio diabete ma anche con livelli di colesterolo, trigliceridi e lipidi troppo alti.

