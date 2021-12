Per quanto riguarda la moda e la creazione di un look elegante, gli accessori da uomo sono ormai diventati una componente fondamentale. Se un tempo, a farla da padrone, erano gli orologi da taschino, i fazzoletti e i cappelli, oggi gli accessori irrinunciabili si sono moltiplicati.

Un’evoluzione di stile che li pone ormai allo stesso livello di quello da donna, per lo meno per quanto riguarda abbigliamento e simili. In questo articolo vedremo, allora, i 6 accessori irrinunciabili per essere sempre eleganti e alla moda durante tutto l’inverno.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Scarpe, anelli e papillon

Un grande classico assolutamente must have del periodo invernale sono gli stivaletti. Con l’arrivo del freddo e dell’umido, le sneakers e i mocassini non sono esattamente la scelta giusta per riparare i piedi dalle basse temperature. Negli ultimi periodi, infatti, sono diventati sempre più di moda gli stivaletti o anfibi in pelle. Se però ci preoccupa incappare in un eccessivo stile militare, potremmo sempre evitare il colore nero, sfoggiando invece un bel bordeaux o marrone.

Altre due possibilità potrebbero essere gli anelli e i papillon, che sono tornati estremamente di moda. I primi si consolidano come grandi oggetti di design sia nelle loro forme più aggressive che in quelle più semplici. I secondi, invece, ritornano di moda dopo un lungo periodo di assenza, rappresentando un fantastico sostituto alle tradizionali cravatte.

I 6 accessori irrinunciabili per essere sempre eleganti e alla moda durante tutto l’inverno

Un altro accessorio da uomo, che si rivelerà davvero stiloso e funzionale durante tutto l’inverno, potrebbe poi essere il cappello di feltro. Un classico della moda maschile che di sicuro non invecchia mai. Ottimo per un look elegante e di impatto, capace di strabiliare sia negli eventi mondani che per una semplice passeggiata in centro città.

Oppure ancora, sempre estremamente utili nel periodo che va da novembre a febbraio, non potremo non sfoggiare dei bellissimi guanti. Un accessorio che, oltre a tenere le mani al sicuro dalle morse gelide del freddo invernale, sarà una grande aggiunta al nostro look. Una scelta di classe non indifferente, soprattutto se in una variante di pelle da abbinare proprio agli stivaletti.

Infine, ultimo ma non per importanza, tra gli accessori maschili per eccellenza troviamo gli zaini. Avendo superato le borse da uomo tra le preferenze maschili, questi, in pelle o in tessuto a tonalità scura, saranno utili ed eleganti. Una vera e propria sorpresa, che riuscirà a donare carattere e freschezza senza andare a modificare il nostro stile.

Approfondimento

Ecco gli stivali comodi e impermeabili che vanno a ruba questo inverno