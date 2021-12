L’aglio è uno degli ingredienti che difficilmente possiamo farci mancare in cucina. Non importa la stagione o la ricetta, in qualche modo ci tornerà sempre utile. Per questo è importante sapere come conservarlo perché duri per molto tempo.

D’altronde, la corretta conservazione può renderci la vita molto più facile in cucina. Al riguardo, basterebbe un semplicissimo trucchetto per conservare il succo di limone fino a 6 mesi senza congelarlo.

Anche per ciò che concerne il nostro aglio la storia non cambia, ma bisogna sapere come fare. Infatti, in molti sbagliano ma ecco come conservare l’aglio a lungo perfettamente e senza farlo germogliare.

Un rischio che dobbiamo calcolare

In condizioni di conservazione non ideali è facile trovarsi tra le mani dell’aglio danneggiato e inutilizzabile. I pericoli maggiori dai quali guardarsi sono la luce e l’eccessiva umidità.

Ecco perché, se vogliamo evitare che l’aglio si consumi o germogli, dovremmo pensare di tenerlo in un luogo fresco e asciutto. A questo proposito la dispensa potrebbe essere la soluzione ideale, soprattutto se la temperatura si aggira attorno ai 15 gradi.

Ci basterà inserire l’aglio ancora intero in un sacchetto di carta capiente e metterlo via, controllandone periodicamente lo stato. In questo modo dovremmo riuscire a tenerlo in buono stato per almeno un paio di mesi.

Ma se davvero vogliamo che l’aglio duri il più a lungo possibile, dovremo optare per un’altra soluzione. Ecco di cosa parliamo.

Purtroppo, ancora molte persone scelgono di riporre l’aglio in frigorifero. Questa è una scelta che potrebbe rivelarsi fatale. Infatti, l’alto tasso di umidità presente potrebbe far nascere delle muffe che lo consumerebbero. Inoltre, il forte odore dell’aglio impregnerebbe anche gli altri alimenti nel frigo, alterandone il sapore.

Al contrario, il segreto per conservare questo ortaggio antiossidante per molti mesi sta nel congelamento. Qualcuno potrebbe esserne stupito o storcere il naso, ma basta prendere le giuste precauzioni.

Per prima cosa dobbiamo dividere l’aglio in spicchi e togliere la pellicina esterna. In alternativa, possiamo anche decidere di tritarlo. A questo punto, se vediamo che è umido lo asciughiamo con della carta assorbente.

Ora non ci resta che posizionarlo all’interno di un contenitore a chiusura ermetica, come un barattolo o delle buste per il freezer, e congelarlo. Con questo furbo stratagemma dovremmo riuscire a goderci il nostro aglio fino a 6 mesi.