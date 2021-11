La moda di questo autunno inverno ha mantenuto qualche tendenza classica, come maglioni ampi e colori caldi o sul bianco. Ci ha anche riservato qualche sorpresa, però, con l’inaspettato ritorno di pantaloni a zampa d’elefante, motivi scozzese e il lilla. Insomma, non c’è certo da annoiarsi e le occasioni per creare uno stile unico sono davvero tante. Soprattutto perché ora non è più un tabù unire stili diversi. Nulla ci impedisce di unire gonne plissettate anni 80 a “maglioni della nonna” e i pantaloni eleganti si sposano alla perfezione con le felpe con cappuccio. E le scarpe? Forse in questo caso la sorpresa è ancora più grande. Infatti, altro che le solite scarpe ecco gli stivali comodi e impermeabili che vanno a ruba questo inverno.

Gli stivali impermeabili per eccellenza

Certamente, gli stivali non sono una grande novità durante l’inverno, ma il materiale non è cuoio o camoscio. Sulle passerelle più importanti sfilano gli stivali da pioggia! Anche conosciuti come stivali Wellington, sono stati resi celebri dall’omonimo duca e dalla famiglia reale. Poi sono arrivati nei cantieri, nelle fattorie, nelle fabbriche e ora nei grandi atelier.

In realtà, quella di unire lo sportivo ad altri stili è una delle tendenze più forti di quest’ultimo anno. Si cerca di osare, spingendo i confini un po’ più in là. Quindi, nulla ora ci impedisce di indossare abiti sartoriali, vestitini in satin e tailleur insieme a dei comodissimi stivali in gomma. Meglio ancora se questi sono di colori insoliti e dalle forme accattivanti.

Il modello che si preferisce è quello Chelsea, più corto ed elegante di uno stivale da campagna. I colori su cui puntare sono il nero con qualche tocco di colore, ma soprattutto le sfumature di marrone. In questo modo sarà anche più facile abbinarli. Per inspirazione guardiamo a Bottega Veneta, Givenchy e Stella McCartney. Sulle loro passerelle vediamo stivali da pioggia rossi, lilla e bicolor. Come le modelle, possiamo usare il colore per creare contrasto con un look monocromatico, magari nero. Oppure possiamo sfoggiare un outfit con sfumature tutte dello stesso colore, stivali compresi.

Ecco gli stivali comodi e impermeabili che vanno a ruba questo inverno

Abbiamo quindi capito che le scarpe passpartout di questo inverno sono gli stivali in gomma dal taglio corto. Sono perfetti per ogni abbinamento e sia di giorno che di sera, mettendoci in prima linea sul fronte delle nuove tendenze. Possiamo fare ancora di più combinandoli ad un’altra tendenza hot di questo periodo, che rende tutte più giovani e sensuali.