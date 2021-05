A volte gli oggetti comuni hanno utilizzi che non immaginiamo. Questo accade con gli alimenti ma anche con i prodotti per la cura del corpo. Tra questi, la lacca è uno dei più sorprendenti. Questo comunissimo fissante per capelli, infatti, riesce a rendersi utile non sono in occasione di acconciature o capelli fuori posto.

La lacca diventa un trucco formidabile per risolvere alcune problematiche giornaliere. Ecco qui spiegati 3 usi alternativi e insospettabili della lacca per capelli che cambieranno completamente alcune fastidiose attività. Provare per credere e guarderemo la lacca con occhi diversi.

Scarpe e borse lucide come nuove

Non molti sanno che la lacca non rendere lucidi solo i capelli. Le componenti al suo interno -come il pantenolo che rinforza e dona lucentezza ai capelli e le sostanze filmogene- sono capaci di far brillare il cuoio e di proteggerlo. La lacca crea una patina impenetrabile da acqua e altre sostanze che macchierebbero le scarpe.

Lo stesso può essere fatto con altri oggetti in cuoio. Per esempio con borse, tracolle, giacche, accessori etc. Se spruzzata all’interno di mocassini, décolleté e altri modelli di scarpe, aiuta a far aderire meglio il piede e non farlo scivolare mentre si cammina.

Come accade per i capelli, la lacca è capace di eliminare istantaneamente l’elettricità statica accumulatasi sulle superfici. Alcuni tessuti più di altri, per esempio il pile, il nylon, gli acrilici, hanno la tendenza a caricarsi di elettricità statica che irradiano anche ai capelli.

Questo comporta capelli scompigliati che si alzano, piccole scosse elettriche a contatto con altri materiali o con la pelle di altre persone. Tra i rimedi che si possono sperimentare per eliminare il problema c’è la lacca. Ecco che un singolo spruzzo permette di eliminare l’elettricità statica dagli indumenti.

Per finire, un uso della lacca davvero utile per chi ama avere sempre fiori freschi in casa. Nebulizziamo la lacca sui fiori recisi appena comprati e questi rimarranno ben lucidi, freschi e belli per molto più tempo. La vaporizzazione deve essere fatta a circa 10cm di distanza sotto la corolla. Lo spruzzo dovrà andare dal basso verso l’alto. In questo modo i petali non si piegheranno.

