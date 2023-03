I 5 migliori frutti e verdure di aprile per combattere il colesterolo alto: ecco cosa mangiare e comprare a prezzi convenienti

La spesa d’aprile per quanto riguarda frutta e verdura è veramente ricca. Se hai problemi di colesterolo alto il prossimo mese potrai approfittare di molti frutti della terra a prezzi ottimi perché di stagione. Scopriamoli insieme.

Con l’inizio della primavera dobbiamo dare l’arrivederci ad alcuni agrumi ma ci aspettano le prime fragole e tante altri frutti e verdure.

I 5 migliori frutti e verdure di aprile per combattere il colesterolo alto: ecco cosa comprare al supermercato

Iniziamo la nostra carrellata con le fragole. Al supermercato troveremo le fragole della Basilicata o quelle d’origine spagnola. La Borsa Merci Telematica Italiana ci avverte che nei mercati all’ingrosso il prezzo è in discesa e quindi le troveremo a breve ad ottimi prezzi. Alla Lidl troviamo una confezione da 400 grammi a 2,49 €. Le fragole sono ipocaloriche con un apporto di appena 30 kcal per etto. Sono ricche di vitamine fra cui la A, la C e la E e sali minerali fra cui il potassio e il selenio. Vantano una buona quantità di fibre. Secondo un recente studio all’interno del Progetto EUBerry, pubblicato Journal of Agricultural and Food Chemistry, abbasserebbero i livelli del colesterolo LDL e dei trigliceridi.

La spesa di aprile prevede i finocchi per abbassare il colesterolo

Ad aprile potremo godere dei gustosi finocchi dalle facoltà sazianti e sgonfianti. Sono ricchi di minerali e fibre e proprio questa caratteristica aiuterebbe a tenere a bada i livelli di colesterolo cattivo o LDL. La BMTI ci avverte che all’ingrosso i finocchi hanno un ottimo rapporto qualità-prezzo. Già questa settimana, ad esempio, sono in offerta da Carrefour a 1,49 al kg ma li troveremo a prezzi bassi in molti supermercati.

Le zucchine prezzi giù come il colesterolo

Nelle zucchine il colesterolo è assente e la pectina contenuta contribuirebbe all’eliminazione del colesterolo cattivo. 100 grammi di zucchine contengono 290 mg di potassio ed inoltre sono ricche di acqua. Queste due virtù le rendono perfette per una dieta detox perché stimolano la diuresi. Le zucchine crude contengono appena 16 kcal per 100 grammi. La BMTI ci avverte che all’ingrosso il prezzo è in costante discesa.

Cosa succede al colesterolo se si mangiano le pere?

Le pere sono indicate per chi segue una dieta ipocalorica e anticolesterolo. Infatti sono ricche di acqua, contengono pochissimi grassi e buone quantità di lignina, fibra alimentare che aiuta a ridurre il colesterolo. In aprile troviamo disponibili la varietà Conference, Kaiser e l’Abate. Le troviamo in offerta in molti supermercati e discount già ora, come ad esempio da Aldì sono in offerta ad 1,24 al kg.

Le fave abbassano il colesterolo alto?

Tempo di Pasqua, tempo di fave. Le fave sono un vero e proprio toccasana per l’intestino. Sono, infatti, ricche di fibre che controllano l’assorbimento del colesterolo e degli zuccheri. Contengono inoltre fitosteroli, nostri alleati contro il colesterolo LDL. Sono pertanto ottime per abbassare i livelli di colesterolo ma anche per i diabetici. Dovremo, però, attendere l’inizio del mese per trovare le fave a buon prezzo nei supermercati e discount. Ricordiamo, inoltre, che contengono vitamina A e C e quelle del gruppo B. Attenzione però all’abbinamento con il pecorino perché questo formaggio è ricco di colesterolo. Ecco quindi i 5 migliori frutti e verdure di aprile per combattere il colesterolo alto che non dovranno mancare nel carrello della spesa.