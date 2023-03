Protagonista della scena musicale italiana e autore di brani diventati mitici, Enzo Ghinazzi si lascia andare a confessioni che pochi si aspettano. Il web parla di lacrime di coccodrillo, il denaro guadagnato è stato tanto ma non è rimasto niente. Ecco quanto Pupo ha sperperato nella sua vita.

Da Santa Maria Novella a Su di noi a Gelato al cioccolato, i brani che lo hanno reso popolare sono diversi. Dice che la sua aspettativa di vita era di 54 anni, non si aspettava di vivere così a lungo. Per questo il suo patrimonio è stato messo a dura prova, dimezzato o annientato e poi ricostruito con il duro lavoro. Serate e concerti in Russia e nei Paesi dell’Est, programmi televisivi, speciali, non si è fatto mancare niente Pupo per risalire la china.

Il gioco d’azzardo è stato il suo nemico peggiore, un vizio che il padre gli ha trasmesso e che ha rischiato di risucchiarlo senza speranza. Pupo ha raccontato di essersi trovato a un bivio con la volontà di farla finita dentro la sua Jaguar ma un tir che passava nella stessa strada lo avrebbe salvato facendolo tornare in sé. Le macchine e le belle donne come simbolo di un successo che continuava a tormentarlo. Sentirsi un perdente nonostante la fama è qualcosa che accumuna molti personaggi conosciuti, secondo il cantante toscano.

Ecco quanto Pupo ha sperperato nella sua vita fra belle donne, lusso sfrenato e gioco d’azzardo

La ludopatia è la dipendenza dal gioco d’azzardo. È una patologia per può condurre alla perdita del denaro, del lavoro e della famiglia quindi considerata molto seria dal Ministero della Salute. Per le persone come il cantante toscano è una voragine, un buco nero contro cui lottare tutti i giorni. Miliardario a 25 anni, Pupo ha collezionato perdite da 130 mila euro a notte durante la sua convivenza con questo problema. La passione per il poker ha azzerato il suo patrimonio sempre ricostruito con grande fatica. Ha una villetta a Ponticino dove vive con la moglie Anna ma dice anche di abitare da 20 anni in una suite 5 stelle che gli costa 6 mila euro al mese di affitto.

I rapporti amorosi e sentimentali sono sempre l’argomento più spinoso. La figlia Clara è la luce dei suoi occhi, la sua felicità. Ama duettare con lei come fa Bocelli con la nipote. A Domenica in la regina dell’intrattenimento domenicale Mara Venier prende la palla al balzo e Pupo canta insieme al vero amore della sua vita.

Il cantante senza filtri lascia di stucco il pubblico tra poligamia e debiti

Eppure Enzo Ghinazzi in fatto di famiglia non sembra avere le idee chiare. Il suo modello è il treppiede, come lo chiama lui. Con calma e impegno ha creato un perfetto equilibrio insieme alla moglie e alla compagna. Alla soglia dei 70 anni ammette di aver mentito molto nella sua vita ma di aver imparato la lealtà dalle donne che ha amato. Non è un mistero che la sua vita a 3 sia consolidata, maturata con il passare del tempo e gestita attraverso la passione e la conoscenza vera e reciproca.

Gestire una vita così complicata non è semplice, soprattutto se le notti passate al casinò sono frequenti. Negli anni 2000 è stato proprietario di un albergo che la banca gli ha requisito per un debito di 3.2 milioni di euro. Bastava un concerto con Morandi per guadagnare 1 miliardo delle vecchie lire che poi venivano spese soggiornando negli alberghi più lussuosi e tra viaggi in Concorde per raggiungere le nuove fiamme. Non deve essere stato facile stargli vicino. Ora le sue storie sono stabili ma i racconti tra mito e realtà conquistano il pubblico ogni volta che Pupo compare in tv.