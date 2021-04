Le abitudini scorrette e molti fattori esterni danneggiano l’aspetto del volto rendendolo spento e sottotono. La Redazione di Beauty di ProiezionidiBorsa intende allora mostrare un modo per realizzare un prodotto per il volto dai molteplici usi. Questo siero viso è l’occasione perfetta per far splendere la pelle di salute e prepararlo è davvero semplicissimo. Tutti questi ingredienti naturali contrastano la secchezza o l’eccessiva oleosità della pelle ridandole vigore ed elasticità. Ecco subito come procedere.

Il confezionamento

Bisogna innanzitutto ricercare il giusto contenitore. Per la creazione di questo tipo di prodotti è sempre preferibile impiegare un contenitore in vetro scuro. È opportuno conservare questo siero lontano dalla luce e in un luogo non troppo caldo o freddo.

Questo è fondamentale per non vanificare l’effetto degli oli impiegati. Grazie a ingredienti come l’Argan o l’olio essenziale di tea tree questo siero viso è l’occasione perfetta per far splendere la pelle di salute. Ecco come procedere.

Il necessario

Bisognerà riempire più della metà del contenitore con l’olio di Argan e il resto con l’olio di rosa canina. Il potere e l’azione di questi due oli insieme è un rimedio davvero molto potente contro la secchezza e i pori chiusi. Il primo contrasta le impurità delle pelli soggette ad acne, mentre il secondo le idrata e le lenisce.

Poi bisognerà aggiungere qualche goccia di olio essenziale. Tra gli immancabili l’olio di tea tree, perfetto contro i brufoli. Consigliamo anche qualche goccia di olio d’incenso, ottimo anche nella preparazione di deodoranti o detersivi fai-da-te.

È possibile comunque personalizzare l’aggiunta degli oli essenziali. Consigliamo ad esempio quello di lavanda o di rosa. Molto dipenderà quindi dalle caratteristiche della pelle e dall’effetto sperato.

Applicazione e conservazione

Consigliamo di applicare questo siero circa 2 o 3 volte a settimana e possibilmente la mattina dopo la detersione del viso. L’impiego di una pipetta dosatrice semplificherà di molto l’applicazione dell’olio. In questo caso basterà spremerne due o 3 gocce e massaggiarlo sul viso senza risciacquo.

Questo siero, ben protetto dalla luce e a giusta temperatura, rimane inalterato fino anche a 5 mesi. E, per realizzare un tonico rinfrescante perfetto da abbinare a questo siero consigliamo di seguire questo procedimento.