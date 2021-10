L’autunno è ormai inoltrato e molti di noi amano preparare dolcetti per allietare le giornate dei primi freddi. Tra torte alla zucca, semifreddi al cioccolato e caldarroste non abbiamo che l’imbarazzo della scelta di quali dolci preparare.

Oggi, però, vogliamo suggerire una ricetta tanto semplice da realizzare quanto deliziosa, a base di uno strabiliante ingrediente autunnale. Infatti, ecco la ricetta dell’irresistibile budino autunnale fatto in casa e pronto in quattro e quattr’otto.

Rendiamo irresistibile il frutto che è il simbolo dell’autunno

Moltissimi evitano di preparare il budino a casa e preferiscono usare le buste di preparati che si trovano al supermercato. In realtà, preparare un budino è molto semplice, basta seguire le ricette giuste, come questa. Il budino fatto in casa è ancora più gustoso, perché possiamo usare uova fresche e latte genuino, poco zucchero e tutte le spezie che amiamo.

Oggi vogliamo parlare di una ricetta che unisce tutta la dolcezza del budino a un frutto autunnale ricco di nutrienti e di gusto, le castagne. Non ci resta che andare a raccogliere le castagne in un bosco e possiamo iniziare la nostra ricetta.

Per prima cosa ci servono tutti gli ingredienti:

1 kg di castagne;

500 ml di latte;

50 g di zucchero;

250 g di panna fresca;

200 g di cioccolato fondente;

gelatina in fogli.

Ora possiamo iniziare a cuocere le castagne, facendole bollire in una pentola per una mezz’ora. Una volta cotte, le possiamo sbucciare accuratamente. Ora in un tegame possiamo mettere il latte a bollire assieme alle castagne sino a che non si sfaldano. Possiamo, poi, fare la purea di castagne con un passaverdura o un frullatore.

Nel frattempo, possiamo ammollare la gelatina in fogli nell’acqua fredda e tritare il cioccolato. Adesso in un tegame possiamo mettere la purea di castagne, la panna fresca, lo zucchero e il cioccolato e fare cuocere a fuoco basso. Dopo dieci minuti possiamo frullare il tutto con un frullatore ad immersione sino a ottenere una crema liscia ed uniforme.

Quando il composto è pronto, possiamo aggiungere la gelatina e mescolare con una frusta. Adesso possiamo mettere il composto in un recipiente e aspetteremo che si raffreddi per poi riporlo in frigo per almeno 2 ore.

Una volta che il nostro dolce si sarà raffreddato, sarà pronto per essere servito e per fare impazzire i nostri commensali.