I capelli risentono dell’inquinamento, come tutte le altri parti del corpo. Lo smog, i prodotti aggressivi e il calore del phon, insieme ad altri fattori possono danneggiare i capelli. La chioma soprattutto durante i cambi di stagione tende a essere spenta, opaca e fragile.

Anche dormire poco e male è un’altra brutta abitudine, che danneggia la propria capigliatura. Questo avviene perché, non riposare a sufficienza, aumenta la quantità di stress di ognuno e in alcuni casi, porta alla caduta dei capelli. Per contrastare questo problema, oltre a prodotti specifici, può essere davvero utile inserire alcuni alimenti all’interno della propria dieta.

Ecco i 4 alimenti genuini da mangiare, se si vuole avere capelli sani bellissimi e forti.

Mandorle

Questo alimento come il salmone, apporta una buona quantità di acidi grassi.

Inoltre contiene minerali come lo zinco e la vitamina, che grazie alle loro proprietà antiossidanti, combattono l’invecchiamento precoce.

Le mandorle grazie ai loro nutrienti, combattono lo stress ossidativo che spesso viene causato dell’esposizione al sole e dall’inquinamento.

Rucola

Questa verdura è ricca di acqua e questa sua caratteristica contrasta la secchezza dei capelli. Inoltre la rucola è fonte di inositolo, fondamentale per limitare la caduta dei capelli. La rucola è anche fonte di vitamina C, una vitamina che stimola la produzione di collagene, mantenendoli così morbidi e forti.

Salmone

Il pesce azzurro e il salmone aono una delle fonti principali di acidi grassi, che proteggono la capigliatura dall’aggressione degli agenti esterni. Così c0me il pomodoro. Questo ortaggio è ricco di licopene, un antiossidante che limita l’effetto dei radicali liberi e protegge i capelli dall’azione di agenti esterni.

Spesso infatti, sono proprio gli agenti esterni i responsabili della rottura e della fragilità dei capelli. Inoltre il pomodoro, ci fornisce magnesio e potassio, questi minerali favoriscono la corretta circolazione sanguigna.

Ecco i 4 alimenti genuini da mangiare, se si vuole avere capelli sani bellissimi e forti.