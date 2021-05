Quando si pensa alle piastrelle, si pensa al loro aspetto pratico e funzionale e al loro impiego in ambienti della casa come la cucina o il bagno. In realtà questo rivestimento si presta bene anche ad altre interpretazioni e può essere impiegato in modi originali. Grazie alla varietà di fantasie e materiali, le piastrelle, permettono di personalizzare qualsiasi stanza della propria casa. Ecco 4 idee geniali per utilizzare le piastrelle in modo originale, conferendo ai propri ambienti interni personalità.

Nella stanza da letto

Un ambiente nel quale questo rivestimento non viene mai usato è la camera da letto. Le piastrelle, vengono spesso scartate perché si pensa, erroneamente, che siano un elemento troppo freddo da relegare alla camera da letto. Questo però non è sempre vero, un’idea originale è il loro utilizzo per definire la testata del letto. In questo modo si riuscirà a dare un tocco personale e originale alla stanza.

Piastrelle come tappeto

In salotto o in ambienti adibiti all’accoglienza della propria casa, non manca mai un tappeto. Solitamente i tappeti impiegati nell’arredamento, hanno lo scopo di abbellire e riempire la stanza, ma se questo tappeto fosse composto da piastrelle?

Un’idea originale per usare questo rivestimento è posare le piastrelle, della fantasia o del colore che si preferisce, a mo’ di tappeto.

Usare le piastrelle dietro gli scaffali

Le piastrelle sono un must, se impiegate in bagno o in cucina, e salvano i muri della propria abitazione da schizzi di sugo o di bagnoschiuma. Ma perché fermarsi a questo utilizzo? Usare le piastrelle per rivestire le pareti dietro a scaffali aperti o con ante trasparenti, donerà alla casa calore e colore.

Impreziosire gli ambienti della propria abitazione

In stanze come il bagno e la cucina, questo rivestimento può definire gli ambienti, suddividendo le funzioni e le diverse parti. È possibile rivestire una zona sola di piastrelle, come l’area del lavabo, definendo come appena detto lo spazio e la funzione.

