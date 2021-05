Il cioccolato conquista da sempre il palato di grandi e piccini. Probabilmente per questo esso rappresenta uno degli ingredienti principali di una torta d’indiscussa fama. Si tratta della Sachertorte, un dolce austriaco la cui ricetta originale pare essere ancora oggetto di custodia presso il Sacher Hotel di Vienna. La redazione di Cucina di ProiezionidiBorsa vuole rivelare ai lettori utili consigli per preparare questo dolce alla perfezione. Sarà impossibile fallire con questi segreti per una deliziosa torta Sacher soffice e cremosa per cui tutti impazziscono ormai da anni.

La regina delle torte al cioccolato

La Redazione ha illustrato la ricetta di questo dolce famosissimo in questo precedente articolo. Oggi torna sul tema per dimostrare che è impossibile fallire con questi segreti per una deliziosa torta Sacher soffice e cremosa per cui tutti impazziscono. Ecco allora cosa fare e quali errori evitare per ottenere un dolce al cioccolato gustoso e glassato impeccabilmente.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Gli infallibili segreti per una Sacher perfetta

Il primo segreto riguarda la confettura di albicocche (che qualcuno sostituisce con la marmellata di arance). Per renderla liscia e omogenea basta scaldare la confettura sul fuoco con qualche cucchiaio d’acqua. Questo consentirà di evitare gli antiestetici grumi che diventeranno più evidenti con la glassatura.

Molto importante sarà attendere almeno 60 minuti prima di glassare la torta con il cioccolato. La copertura di cioccolato richiede il giusto tempo e nel frattempo è possibile che il cioccolato diventi troppo denso.

Per rimediare basterà aggiungere un cucchiaino di acqua tiepida e scaldare entrambi sul fuoco. La temperatura perfetta per la glassa è di circa 31 o 32 gradi.

Il cioccolato perfetto e la glassatura

Non molti lo sanno ma per glassare la Sacher alla perfezione bisogna usare il cioccolato amaro e mai il cacao. Quest’ultimo difficilmente renderà la copertura lucida e liscia a dovere. Bisogna glassare la Sacher partendo sempre dall’esterno verso il centro e mai invertendo quest’ordine per non avere un risultato meno pulito.

Suggeriamo di non collocare mai la torta glassata direttamente in frigo, per evitare eventuali shock termici che danneggerebbero la perfezione della superficie superiore della torta. Con queste accortezze sarà più facile ottenere una Sachertorte perfetta e degna di questo nome.