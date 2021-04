Capita alle volte di dover uscire improvvisamente e avere i capelli non proprio pulitissimi, come fare? Quando si ha i capelli sporchi o unti e si ha poco tempo per lavarli esiste una soluzione efficace e pratica per sistemarli. Il lavaggio a secco fa risparmiare un sacco di minuti preziosi e il talco è l’unica cosa della quale abbiamo bisogno. Questo rimedio dona freschezza ai propri capelli.

Il talco ha effetti benefici, in special modo a livello cutaneo.

Questo minerale, assorbe il sebo in eccesso presente sui capelli, restituendo una piega naturale alla capigliatura.

Il lavaggio a secco è un’ottima alternativa, all’uso ripetuto di shampoo e balsamo.

Lo shampoo e il balsamo, infatti, possono danneggiare e irritare lo strato protettivo del cuoio capelluto, se usati troppo di frequente.

Ecco lo strabiliante metodo che permette di avere capelli puliti anche quando non si ha tempo per lavarli.

Come applicare il talco sui capelli

Pettinare i capelli ed eliminare tutti i nodi presenti;

mettersi a testa in giù e versare una considerevole quantità di talco sui capelli;

massaggiare con particolare cura la cute;

immergere un batuffolo di cotone nel talco e applicare piccole quantità sulla radice dei capelli;

togliere il talco in eccesso con un asciugamano, evitando di strofinare troppo per evitare di elettrizzare i capelli;

fonarli leggermente con aria fredda;

prendere una spazzola e pettinare i capelli.

Come evitare un antiestetico alone bianco

I capelli dopo l’applicazione, risulteranno immediatamente più puliti e saranno anche profumatissimi. Per evitare che rimanga un antiestetico alone bianco è possibile mischiare il talco con sostanze naturali.

Le sostanze naturali da usare dipendono dal colore dei capelli:

se si ha i capelli castani usare del cacao;

se si ha i capelli biondi usare la curcuma.

