Purtroppo l’elisir di giovinezza non è stato ancora scoperto. Quindi dobbiamo trovare qualche trovata ingegnosa per sembrare sempre giovani. Curiamo il nostro abbigliamento rendendolo più sbarazzino. Mettiamo la crema sul viso per eliminare le rughe. Ci teniamo in forma il più possibile. Ma spesso trascuriamo una parte molto importante. La nostra acconciatura. Il taglio di capelli sbagliato può anche darci qualche anno in più di quelli che abbiamo. E diciamocelo, è l’incubo peggiore di ogni donna.

I capelli possono farci sembrare anche 15 anni più giovani

Superati i 40 anni si pensa sempre di non potersi permettere tagli più sbarazzini. Esiste questa assurda convinzione di dover sembrare una signora. E che per farlo bisogna passare a tagli corti e cotonati. Ma in realtà questi tagli ci fanno sembrare solo più anziane. Con un salto dal parrucchiere e scegliendo il taglio giusto possiamo sembrare sempre giovani.

I 3 tagli di capelli che ci faranno sembrare più giovani e belle

Se abbiamo i capelli ricci, non tagliamoli super corti. Un taglio pixie cut prima di tutto non è adatto a tutti i visi. Bisogna avere un viso spigoloso e affusolato per portarlo bene. Scegliamo un taglio sì corto, ma non eccessivamente. Curiamo i nostri ricci per averli sempre morbidi e scaliamo. Così avremo un taglio riccio spettinato facile da gestire che ci toglierà un po’ di anni. Se non vogliamo usare la tinta, tonalizziamo i nostri capelli grigi. L’effetto sarà spettacolare.

Se preferiamo tenere le lunghezze, scegliamo un taglio altezza spalle. Non troppo lunghi altrimenti appesantiranno i lineamenti del viso. Accentuando un po’ di pelle cadente che è normalissimo avere dopo una certa età. Evitiamo per lo stesso motivo il liscio. Scaliamo sempre creando questi strati che daranno più movimento.

Long bob asimmetrico

Un taglio che sta bene veramente a chiunque. Grazie alla differenza di lunghezze incornicia il viso e lo sfina. Crea il volume nei punti giusti, dandoci un’aria più giovane. Abbiniamo un bel balayage o dei colpi di sole. Sia sul castano che sul rosso. Questo taglio è facile da gestire e non perderemo troppo tempo davanti allo specchio.

Ecco i 3 tagli di capelli che ci faranno sembrare più giovani e belle. Il long bob in versione mossa è davvero il taglio ideale per ogni viso. Se lo abbiniamo a una tinta dai colori intensi sembreremo almeno 15 anni più giovani.