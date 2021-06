Sarà capitato a tutti almeno una volta nella vita questo problema. A causa di uno sbalzo di tensione o per colpa di un fulmine. O solo perché la lampadina era difettata. È successo che di punto in bianco la lampadina sia scoppiata, lanciando pezzi di vetro ovunque. E ci siamo trovati difronte a questo dilemma. Come svitarla dalla portalampada senza farsi male?

Attenzione, togliamo sempre la corrente

Qualsiasi operazione facciamo su lampade e portalampade, assicuriamoci che non passi la corrente. Stacchiamola sempre prima o stacchiamo la presa se è una lampada da muro. Ci sembra innocuo svitare una lampadina, ma può essere molto pericoloso. Possiamo prendere la scossa. Anche se di solito in casa abbiamo il dispositivo salvavita, che scatta subito staccando la corrente. Ma se non l’abbiamo fatto controllare recentemente, potrebbe anche essere difettoso. E per questo potremmo farci male e anche finire all’ospedale. Quindi, è molto importante non sottovalutare le conseguenze.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Il metodo geniale per svitare una lampadina rotta senza rischiare di tagliarsi

Una volta staccata la corrente siamo pronti a risolvere questo fastidioso problema. Abbiamo raccolto tutti i vetri caduti a terra aiutandoci con una fetta di pane. Ora arriva il momento più difficile. Svitare la lampadina ancora collegata senza farsi male. E come fare? Usando una patata! Già, prendiamo una patata di dimensioni abbastanza grandi. Tagliamola a metà lungo il lato più corto. Prendiamo una delle metà e spingiamola dal basso sulla lampadina rotta. Si incastrerà perfettamente e creeremo così un’impugnatura.

Ora giriamo la patata in senso antiorario e magicamente sviteremo la lampadina in tutta sicurezza!

Ecco quindi il metodo geniale per svitare una lampadina rotta senza rischiare di tagliarsi. Muniamoci di guanti per avere una presa più salda. E assicuriamoci che la patata sia ben incastrata nei vetri sporgenti della lampadina. Poi procediamo a sostituirla con una nuova e soltanto alla fine riattiviamo la corrente elettrica.