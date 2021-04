I piedi che puzzano sono un problema piuttosto diffuso. Riguarda tutti: uomini e donne, più o meno giovani. A livello fisiologico, sudare fa bene, perché ci serve per mantenere costante la temperatura del corpo. Tuttavia, l’eccessiva sudorazione della pianta dei piedi provoca grande imbarazzo a causa del suo sgradevolissimo odore. La puzza di piedi si chiama, scientificamente “bromidrosi” ed è causata dalla proliferazione dei batteri che, nel microclima umido che si crea nelle scarpe, trova l’ambiente ideale per riprodursi.

Non si tratta insomma di una patologia grave, ma di certo il cattivo odore dei piedi è una situazione che crea molto disagio soprattutto in determinate situazioni. Pensiamo ad esempio una visita medica, una seduta dall’estetista per la ceretta o un massaggio, lo spogliatoio della palestra etc…

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Ecco, quindi, che abbiamo pensato ad una guida in cui riassumiamo i 3 straordinari rimedi naturali della nonna per dire finalmente addio alla puzza di piedi che è tanto fastidiosa e ci provoca un incredibile imbarazzo.

Pediluvio con aceto

Sappiamo che l’aceto è un potentissimo aiuto nelle pulizie di casa. E ci viene in aiuto anche per l’odore di piedi. Basta aggiungere mezza tazza di aceto di vino nell’acqua del pediluvio e lasciare i piedi in ammollo per almeno una decina di minuti. L’azione dell’aceto elimina i cattivi odori e contrasta l’eventuale presenza di funghi e micosi.

Tè nero e salvia

Il tè nero ha proprietà astringenti e anche questo va benissimo per fare dei pediluvi. Vediamo come si fa. Preparare un litro di tè utilizzando 2 bustine. Per un’azione più intensa e potente, aggiungere 10 foglie di salvia che ha una profumazione molto fresca e svolge un’azione deodorante.

Lasciare i piedi in ammollo per 10 minuti circa. Quindi risciacquare bene e asciugare con cura.

Bicarbonato

Ecco un altro ingrediente estremamente utile in tantissime faccende di casa. Basta aggiungere all’acqua del pediluvio 2 o 3 cucchiai di bicarbonato. Subito riusciremo ad avvertire una piacevole sensazione di fresco e di pulito.

Questi appena descritti sono i 3 straordinari rimedi naturali della nonna per dire finalmente addio alla puzza di piedi che è tanto fastidiosa e ci provoca un incredibile imbarazzo. Per un effetto più duraturo di questi rimedi, consigliamo di lavare i piedi almeno una volta al giorno (anche di più quando fa caldo o si pratica attività sportiva). Utilizzare calzini di cotone o tessuto traspirante e fare sempre prendere aria alle scarpe lasciandole sul balcone.