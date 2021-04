Il consumismo sfrenato e la sete di acquisti hanno influenzato tantissimo il modo in cui conserviamo e ci prendiamo cura degli indumenti. L’idea di potersene liberare il prima possibile attraversa la mente di ogni tipo di consumatore, dopo neanche qualche mese dall’acquisto.

Non che qualche decennio fa fosse “normale” la situazione. Anzi, al contrario di adesso, ci si arrangiava facendo durare i vestiti e gli accessori addirittura per svariati anni.

Uno degli indumenti sicuramente più utilizzati, e quindi cambiati più spesso, sono le scarpe. Ora vedremo come questi 3 trucchi formidabili permetteranno a qualsiasi tipo di scarpe di durare molto più tempo del normale.

L’importanza della carta da giornale

Per conservare al meglio le scarpe, uno dei trucchi è quello di inserire all’interno delle scarpe della carta di giornale. Spesso infatti la troviamo già al loro interno, nel momento dell’acquisto.

Questo è un ottimo espediente se non si hanno a disposizione dei calzascarpe. Infatti la carta da giornale permette alla scarpa di mantenere la sua forma, senza collassare.

Inoltre, assorbe l’umidità che così non va ad intaccare i materiali della scarpa.

Un riposino non guasta mai

Un altro consiglio utile è quello di far riposare le scarpe dopo un lungo utilizzo.

Senza ammucchiarle, e mantenendo valido il consiglio precedente, possiamo riporle in maniera ordinata al loro posto ed alternarle con altre paia di scarpe. In questo modo daremo modo alla scarpa di asciugarsi e di assorbire l’umidità. Ancora meglio se le lasciamo fuori ad arieggiare.

Rivalutiamo il ruolo del calzolaio

Con la crisi dell’ultimo periodo, uno dei mestieri più rivalutati è quello del calzolaio.

Data la crescente voglia, e necessità, di risparmiare, l’unico modo per mantenere il più a lungo possibile le scarpe è ripararle. Un buon artigiano saprà sempre come sostituire le parti usurate e come ridare loro una nuova vita.

Quindi, questi 3 trucchi formidabili permetteranno a qualsiasi tipo di scarpe di durare molto più tempo del normale. Non sottovalutiamo a priori l’idea di prenderci cura delle scarpe, e di ripararle in caso di bisogno.

Avremo vantaggi sicuramente economici e proteggeremo l’ambiente.