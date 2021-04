Secondo l’OMS, l’Organizzazione Mondiale della Sanità, per tenersi in forma ed essere soggetti in salute dobbiamo fare almeno 10000 passi al giorno. Questo dato indicativo ci permette di considerare quanto poco molte persone sono abituate a muoversi. Molte di noi non riescono a vincere la pigrizia, mentre altri si trovano intrappolati in uno stile di vita sedentario anche a causa del lavoro. Per interrompere questo circolo vizioso e diventare persone attive basta poco. Infatti, sono 5 semplici abitudini che ogni giorno non dobbiamo trascurare se vogliamo perdere peso ed avere un fisico tonico e in salute. Scopriamole insieme.

Fare le scale

Può sembrare banale, ma fare le scale è un’attività semplice ma molto utile. In questa attività sono coinvolti i polpacci, i glutei e i muscoli delle cosce. Dobbiamo sapere che fare le scale aiuta a dimagrire perché è un esercizio aerobico che fa bruciare calorie. Inoltre, permette di tonificare il corpo, ma anche a migliorare la salute cardiovascolare.

Andare a fare le commissioni a piedi

Abbandoniamo l’idea di utilizzare l’automobile per fare anche la più piccola commissione. Molte persone non ci pensano, ma fare le commissioni quotidiane senza usare la macchina per ogni singolo spostamento ci permette di camminare di più. In questo modo raggiungeremo più in fretta il nostro obiettivo e riscopriremo così le bellezze della nostra città.

Passeggiare almeno una volta al giorno

Concedersi il tempo per andare a fare una passeggiata in città, in campagna o nel centro storico ci sarà molto utile. Oltre ad essere un ottimo esercizio fisico, ci permetterà di staccare la spina per un po’ di tempo ed alleviare lo stress quotidiano. Il momento migliore per farlo è sfruttare la pausa pranzo: in questo modo, oltre ad allenarci, aiuteremo la digestione e terremo sotto controllo i trigliceridi.

Camminare durante le azioni quotidiane

Non perdiamo occasione per metterci in moto. Non sembra ma tra le mura domestiche realizziamo il numero maggiore di passi quotidiani. Dunque, cerchiamo di sfruttare al massimo questa possibilità e di alzarci dal divano o dalla postazione di lavoro ogni qualvolta possibile. Quindi mentre ci laviamo i denti o quando riceviamo una telefonata, non perdiamo mai l’occasione di camminare.

Amici? Vediamoli fuori casa

Quando le restrizioni ce lo permettono, cerchiamo di prediligere momenti di compagnia con gli amici fuori casa. Senza accorgercene, un aperitivo in centro città ci permetterà di fare qualche chilometro in compagnia e quindi di aiutare il nostro corpo a tenersi in forma.

Come abbiamo visto, sono 5 semplici abitudini che ogni giorno non dobbiamo trascurare se vogliamo perdere peso ed avere un fisico tonico e in salute. Camminare è un’attività dalle potenzialità incredibili e che spesso tutti noi sottovalutiamo.

