I segni zodiacali top e flop del mese di maggio: volano Bilancia e Capricorno ma occhio alla spaventosa eclissi in Scorpione

Maggio si avvicina a grandi passi ed è il momento di scoprire la classifica mensile dei segni zodiacali. L’oroscopo è chiaro al riguardo: 3 segni voleranno tra soldi e amori da copertina. Altri due, invece, subiranno gli effetti dell’eclissi di Luna in Scorpione che si tradurranno in liti e brutte sorprese.

Ci siamo messi definitivamente alle spalle la prima metà di aprile. È già il momento di pensare a un maggio 2023 che si preannuncia decisivo per 3 segni zodiacali. Per loro ci saranno ottime opportunità sia sul lavoro che nella vita sentimentale. Il mese in arrivo, invece, sarà decisamente pessimo per due segni che dovranno affrontare un’eclissi in Scorpione che porterà instabilità, imprevisti e brutti momenti. Ma vediamo quali saranno i segni zodiacali top e flop del mese di maggio. Se siamo tra i primi possiamo prepararci a una seconda metà dell’anno da urlo.

Piovono soldi sui conti del Toro

Ci sono due splendide notizie per i nati sotto il segno del Toro. Il 17 maggio Giove entrerà nella costellazione. Due giorni dopo arriverà anche una splendente Luna nuova. I due astri insieme faranno piovere soldi sui conti correnti e garantiranno opportunità di investimento veramente fruttuose. In più la Luna aggiungerà un tocco di pepe agli incontri sotto le lenzuola. Non per niente il Toro era stato inserito tra i 4 segni top della primavera.

Maggio da sogno per Bilancia e Capricorno

Le più belle novità di maggio per i Bilancia riguarderanno la sfera professionale. I nati sotto questo segno hanno trascorso gli ultimi mesi tra delusioni, tagli di stipendio e scarse soddisfazioni. Ma per fortuna le cose cambieranno in fretta e si presenterà una nuova opportunità da cogliere al volo. Cambiare farà bene sia alle finanze che all’umore.

Continua a marciare spedito verso la vetta anche il segno del Capricorno. Sul lavoro le cose vanno alla grande e potrebbero arrivare promozioni e riconoscimenti inaspettati. Anche economici. Le novità più belle, però, saranno in amore. Affetto e passione saranno all’ordine del giorno e i single potrebbero incontrare la persona che cambia la vita.

I segni zodiacali top e flop del mese di maggio: Scorpione e Cancro soffriranno le pene dell’inferno

Chiudiamo con le dolentissime note e con i segni meno fortunati del prossimo mese. Il 5 maggio sarà il giorno dell’eclissi di Luna in Scorpione. E le eclissi dal punto di vista astrale portano sconvolgimenti, batoste e tantissima sfortuna. Un mix decisamente pessimo proprio per lo Scorpione, segno che ama avere il controllo di tutto ciò che lo circonda.

Momenti difficili in arrivo anche per il Cancro, che a maggio confermerà il suo posto tra i segni peggiori in camera da letto. Ai Cancro mancheranno sia la passione che la voglia di mettersi in gioco. Due aspetti che potrebbero mettere a dura prova anche i matrimoni più longevi. Poche soddisfazioni anche per le finanze. Gli investimenti fatti negli ultimi mesi si riveleranno buchi nell’acqua.