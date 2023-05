Come pulire il silicone annerito di doccia, WC e lavandino in pochi minuti? Con i rimedi suggeriti dagli influencer del pulito

Pulire il silicone annerito è una delle cose più odiose da fare, soprattutto se i sistemi usati risultano inefficaci. Come fare senza perdere la pazienza? Seguiamo i consigli degli specialisti del pulito.

Il silicone è un materiale sigillante molto efficace e versatile, usato negli ambienti più umidi della casa per impedire le infiltrazioni di acqua nelle fessure. Però con il passare del tempo si rovina e tende ad annerirsi per la presenza di muffa e polvere, diventando particolarmente sgradevole e antiestetico. Come intervenire? Ecco cosa suggeriscono i cleaning influencer.

Operazione casa pulita

Voglia di pulire perfettamente la casa prima delle ferie? Questo è il momento ideale, prima che arrivi il caldo sfiancante dell’estate. Anche se alcune pulizie risultano particolarmente odiose, niente paura: con qualche piccolo accorgimento e qualche trucchetto riusciremo a dare nuova vita alla casa e a snidare anche lo sporco più difficile, come quello delle fughe in bagno ad esempio.

Cercheremo i suggerimenti degli esperti del pulito, i coach delle faccende domestiche. Con poche semplici mosse la nostra casa tornerà a splendere e diremo addio alla muffa e allo sporco.

Come pulire il silicone annerito? Ecco i consigli di Titty e Flavia

Cosa suggeriscono Titty e Flavia, le esperte della cura della casa? Le popolarissime cleaning influencer si definiscono “ambasciatrici di uno stile di vita all’insegna dell’ordine“ e dispensano con grazia consigli e suggerimenti su diversi canali social. Prediligono soluzioni naturali e prodotti ecologici che non danneggiano la salute e l’ambiente e che non sono troppo aggressivi sulle superfici da detergere.

Per pulire le fughe suggeriscono un sistema semplice e veloce. Basterà avere in casa del bicarbonato e un vecchio spazzolino da denti. Inumidiamo leggermente lo spazzolino e immergiamolo nel bicarbonato. Sulle setole si formerà una specie di pastella che va applicata sui punti da pulire. Strofiniamo velocemente con lo spazzolino e risciacquiamo. Le fughe torneranno bianche. Niente di più facile.

La soluzione di Fabrizio Zanetti

Come pulire il silicone annerito? Un’altra soluzione ecologica, pratica e veloce, è quella proposta da Fabrizio Zanetti, creatore di detergenti ecologici. Sui suoi canali social suggerisce, per eliminare il nero delle muffe, una soluzione a base di acido citrico al 15%. L’acido citrico è una sostanza naturale presente in particolare negli agrumi e trova largo uso nelle pulizie domestiche. Per preparare la soluzione aggiungiamo 150 grammi di acido citrico a 1 litro di acqua. Spruzziamo la soluzione sui punti da pulire e lasciamo agire per qualche minuto. Poi strofiniamo con un panno in microfibra o con uno spazzolino, per rimuovere lo sporco. Infine risciacquiamo bene.

Se lo sporco è ostinato e non va via facilmente, si può pretrattare la superficie da pulire. Prepariamo una cremina mescolando un po’ di acqua e bicarbonato e la applichiamo sulle fughe. Poi spruzziamo con la soluzione a base di acido citrico e lasciamo agire. Infine, rimuoviamo lo sporco e sciacquiamo. In questo modo sbiancare le fughe sarà un gioco da ragazzi.