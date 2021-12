A tutti può capitare di prendere dall’armadio il maglione preferito, impazienti di indossarlo, e trovare con immensa tristezza un grosso buco proprio nel mezzo. A quel punto si rimugina a lungo per capire quando e come può essersi rovinato e già piange il cuore.

Se e quando capiterà, attenzione perché potrebbe essere colpa delle tarme dei tessuti. Da non confondere con i tarli del legno, entrambi questi insetti hanno la cattiva abitudine di rosicchiare gli oggetti per nutrirsi e riprodursi.

Le tarme dei tessuti, in particolare, si nutrono di cheratina, una proteina presente anche nei tessuti e altri materiali di origine animale o vegetale. Questi insetti, quindi, si cibano dei nostri vestiti, tappeti, cuscini e non solo. Vediamo quali sono i 3 segnali utili per capire se abbiamo le tarme nel nostro guardaroba e come possiamo riconoscerle.

I 3 segnali per capire se abbiamo le tarme dei tessuti nel nostro armadio e come riconoscerle

Per capire se ci sono tarme nel nostro armadio, il primo segnale sono proprio i buchi dai bordi frastagliati e irregolari che troviamo sui vestiti. Bisogna chiarire che non sono le tarme adulte a fare il danno, bensì le loro larve. Gli adulti depositano le uova e, dopo circa 10 giorni, le larve si sviluppano e si cibano delle stoffe per 2 o 3 mesi.

Se, oltre ad avere buchi, i vestiti sono polverosi e hanno un odore di chiuso o di muffa, abbiamo il secondo segnale. È quindi importante prevenire l’invasione di tarme pulendo attentamente gli oggetti di qualunque tessuto e gli ambienti. Ricordiamo che per avere vestiti profumatissimi anche senza ammorbidente si possono usare poche gocce di questo incredibile prodotto dalle tante proprietà.

Può capitare di incappare anche nel terzo segnale, ossia la presenza di ragnatele sui vestiti o negli angoli dell’armadio. Senza contare che potremmo vedere direttamente le tarme e per questo è importante riconoscerle.

Come riconoscere le tarme dei tessuti

Per riconoscere le tarme dei tessuti, bisogna sapere che quelle adulte sono simili a piccole farfalle di un colore tendente al grigio o al marrone. Le ali sono allungate e arrotondate nella parte posteriore. Possono anche avere delle macchie tendenti al nero. Le larve, invece, sono giallastre o biancastre, in genere con il capo più scuro.

Sono questi i 3 segnali per capire se abbiamo le tarme dei tessuti nel nostro armadio e come riconoscerle.

Per prevenire la comparsa di tarme, è importante lavare attentamente i tessuti, arieggiare bene gli ambienti e prevenire l’umidità, tanto amata da questi insetti. Per pulire la casa a fondo e velocemente si possono provare questi 3 prodotti naturali, oltre ai soliti bicarbonato e aceto. Inoltre, fare attenzione anche a questi 5 insospettabili oggetti che molti dimenticano di pulire perché potrebbero essere un covo di polvere, germi e batteri.

Infine, riporre con cura i vestiti che non si useranno per molto tempo, evitando che si ricoprano di polvere e comincino a puzzare di chiuso. La prossima volta che vediamo uno dei segnali del passaggio delle tarme, sapremo come difendere i nostri vestiti.