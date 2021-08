“Cosa cucino oggi?” La domanda che ogni donna si pone già di prima mattina, in estate diventa un vero e proprio dramma.

Le alte temperature e l’afa fanno diminuire l’appetito ma soprattutto non fanno minimamente venire voglia di stare ai fornelli.

Sempre attenti ai bisogni pratici dei Lettori, in questi ultimi mesi estivi gli Esperti di ProiezionidiBorsa non si sono risparmiati nel suggerire idee originali e ricette sfiziose per portare in tavola piatti freschi e leggeri ma anche gustosi. Grande successo ha ad esempio riscosso questa deliziosa parmigiana fresca e facile da realizzare con pochissime calorie. Così come, altrettanto successo ha avuto l’antipasto estivo fresco, genuino e più scenografico che ci sia che si prepara in soli 5 minuti.

In cucina, è inoltre molto importante avere tanta fantasia. Inventare nuove ricette in modo tale da riciclare gli avanzi ci fa infatti risparmiare soldi ed evitare inutili sprechi. Nelle prossime righe ne proporremo proprio un esempio.

Gustosissima pasta fredda sprint con gli avanzi che tutti abbiamo in frigo, gran bella idea

Facciamo subito una premessa. Trattandosi di una ricetta per riciclare tipici avanzi di stagione, non abbiamo volutamente indicato le quantità. Ognuno potrà adeguare le dosi in base a quello che ha in casa. Del resto, se la pasticceria è una scienza precisa, in cucina si può osare una certa libertà.

Ingredienti

pasta di formato corto (perfette le penne, le farfalle o i fusilli);

melone;

mozzarella;

prosciutto crudo;

basilico;

olio evo, sale, pepe q.b.

Procedimento

In una pentola capiente, mettere a bollire l’acqua. Per risparmiare tempo e denaro sarà sufficiente seguire questi utilissimi consigli.

Mentre attendiamo il bollore, in una terrina tagliamo a cubetti il melone e la mozzarella. Condire con l’olio e aggiustare di sale e pepe. Mescolare e aggiungere qualche foglia di basilico spezzettata a mano. Rimestare nuovamente e mettere in frigorifero per far insaporire per bene il condimento.

Quando l’acqua bolle, calare la pasta e far cuocere per il tempo indicato sulla confezione. Una volta cotta, scolare e passarla sotto il getto dell’acqua fredda.

Unire il nostro condimento alla pasta e, in ultimo, aggiungere del prosciutto crudo. A piacere possiamo ricavarne delle striscioline oppure dei pezzetti più piccoli. Possiamo scegliere indifferentemente uno dei due modi in base alla nostra comodità e a come desideriamo presentare il piatto in tavola.

Et voilà, ecco la nostra gustosissima pasta fredda sprint con gli avanzi che tutti abbiamo in frigo.

Sistemata in un tupperware e nella borsa termica, questa pasta fredda è perfetta anche per il pranzo in spiaggia.