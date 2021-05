La pelle, l’organo più esteso del corpo, è l’interfaccia tra l’ambiente interno ed esterno. Protegge continuamente il corpo da stimoli nocivi, ad esempio microrganismi, irradiazione ultravioletta (UV), allergeni e sostanze irritanti. L’età, lo stress, lo smog hanno delle conseguenze dirette sul deterioramento dello strato epidermico. In particolare, si evidenziano numerosi cambiamenti della pelle tra cui l’assottigliamento, la perdita di elasticità, le rughe e la compromissione della barriera cutanea. O ancora, l’interruzione della funzione di barriera della pelle determina una perdita d’acqua dell’epidermide, caratteristica principale della pelle secca. Lo stesso problema, per esempio, lo si riscontra in donne in menopausa, in cui la riduzione degli estrogeni aumenta la predisposizione a sviluppare secchezza della pelle. È importante, pertanto, prendersi cura della propria pelle attraverso l’utilizzo di prodotti e azioni specifiche. Molti ignorano le proprietà benefiche di quest’olio sulla pelle secca per trattamenti e massaggi rilassanti e salutari.

Gli oli naturali

Gli oli vegetali naturali sono comunemente usati come terapia topica in tutto il Mondo. Molti di essi hanno proprietà antimicrobiche, antinfiammatorie, antiossidanti e antipruriginose, che ne fanno trattamenti alternativi e complementari per le dermatosi associate alla rottura della barriera cutanea. La loro azione è determinata dal rapporto tra acido linoleico e acido oleico presente nella loro composizione. Più elevato è questo rapporto migliore è il potenziale di riparazione della barriera cutanea.

L’olio di Argan in particolare migliora l’elasticità e l’idratazione della pelle ripristinando la funzione di barriera e mantenimento della capacità di ritenzione idrica. Inoltre, applicazioni topiche sulla pelle hanno un effetto emolliente e rilassante. Quest’olio è prodotto dai chicchi di Argania spinosa ed è composto da acidi grassi monoinsaturi (80%) e saturi (20%). Contiene polifenoli, tocoferoli, steroli, squalene e alcoli triterpenici. Tradizionalmente, l’olio di Argan è stato utilizzato in cucina, nel trattamento delle infezioni della pelle e nei prodotti per la cura della pelle/dei capelli.

Utilizzare l’olio di Argan durante un massaggio permetterà di rilassarsi e di prendersi cura della pelle allo stesso tempo.