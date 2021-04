Con l’arrivo della bella stagione è il momento di rispolverare le adorate magliette bianche. Questo capo rientra tra gli irrinunciabili sia per le donne che per gli uomini e con il caldo torna finalmente di nuovo protagonista degli outfit dei più sportivi ma anche di chi punta ad un abbigliamento più chic. Grazie alla loro versatilità, infatti, le magliette bianche possono essere indossate in qualsiasi situazione senza dover temere di non essere vestiti in modo adeguato.

Il bianco è un colore fantastico per la primavera/estate, esalta l’abbronzatura e dà quel tocco di luce che si desidera tanto in questa stagione. Purtroppo, però i capi bianchi tendono ad ingrigirsi o ingiallirsi.

I 3 metodi naturali e infallibili per far tornare bianche come la neve le tanto amate magliette.

Limone

Il limone è un ingrediente molto utile per le faccende domestiche. Famoso per il suo profumo e per il potere sgrassante il limone è anche un fantastico sbiancante. Facendo bollire tre limoni tagliati a fette in una pentola di acqua si può ottenere un fantastico composto. Infatti, lasciando immerse le magliette bianche per alcune ore queste ne usciranno come nuove.

Bicarbonato di sodio

Altro rimedio della nonna famoso per il suo potere sbiancante prevede l’impiego del bicarbonato di sodio. In una pentola di acqua aggiungere quattro cucchiai di bicarbonato e poi portare ad ebollizione. Immergere le magliette per qualche ora, risciacquarle ed il risultato sarà sorprendente.

Aceto bianco

Infine, anche l’aceto nel caso delle magliette bianche può essere un ottimo alleato per riportarle al loro iniziale splendore. Aggiungendo mezzo bicchiere di aceto bianco ad una bacinella di acqua bollente si possono ottenere degli ottimi risultati. Infatti, lasciando la maglietta in immersione una notte si tirerà fuori come nuova.

Ecco allora presentati i 3 metodi naturali e infallibili per far tornare bianche come la neve le tanto amate magliette.