Come eliminare definitivamente le erbacce dalle mattonelle del balcone con i rimedi della nonna

La primavera è esplosa e con essa la natura, le piante e la voglia di vivere gli spazi esterni. Giardini, balconi e terrazzi sono nuovamente i protagonisti delle giornate di grandi e piccini. Ma per viverli al meglio si rende necessario fare un po’ di ordine e pulizia.

Un problema molto diffuso di questi spazi, spesso trascurati durante il periodo più freddo, sono le erbacce tra le mattonelle.

Ecco allora alcuni metodi per eliminare definitivamente le erbacce dalle mattonelle del balcone con i rimedi della nonna.

Acqua bollente

Il metodo più semplice per risolvere questo problema prevede l’impiego dell’acqua bollente. Versandola direttamente sulla pianta le radici così come le foglie dell’erbaccia verranno irrimediabilmente compromesse portandola alla morte. Una volta seccate, le piante potranno essere semplicemente estirpate a mano.

Aceto di vino bianco

Il secondo rimedio vede come protagonista l’aceto di vino bianco. Questo economico prodotto va mescolato con l’acqua e vaporizzato direttamente sulla pianta. Le proprietà dell’aceto causeranno l’essiccazione della pianta ed impediranno che ne possano crescere di nuove.

Per creare questo naturale diserbante basterà mescolare mezzo litro di aceto con mezzo litro di acqua. Il trattamento potrà essere ripetuto più volte a settimana.

Sale fino

Un altro sistema, altrettanto semplice, per risolvere il problema delle infestanti su balconi e terrazzi prevede l’impiego del sale fino. Mettendo del sale sulle fughe in cui sono germogliate piante indesiderate le porterà alla morte. Questo perché il sale impedisce alle piante di assorbire l’acqua necessaria per la loro crescita.

Sabbia

Riempiendo le crepe createsi tra le mattonelle del balcone con della sabbia si impedisce il proliferarsi delle infestanti. La sabbia infatti impedisce che la luce penetri nelle fessure. In questo modo si ostacola un elemento fondamentale per la nascita e alimentazione delle piante.

Ecco, dunque, come eliminare definitivamente le erbacce dalle mattonelle del balcone con i rimedi della nonna.