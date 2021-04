Quale ortaggio più delicato della zucchina. Questa pianta fu portata per la prima volta dal Messico in Europa nel XVI secolo. Già gli Aztechi ne apprezzavano le caratteristiche e il sapore. In occidente, solo dopo molti anni si cominciò a scoprirne le caratteristiche organolettiche fino a diventare una regina nelle cucine.

Coltivare le zucchine è una delle attività agricole più semplici. Una pianta di zucchine può dare un raccolto abbondante per molti mesi. La soddisfazione di poter far crescere delle zucchine nel nostro giardino o addirittura in terrazza non ha prezzo. Basta seguire questa piccola guida economica e facile.

Ecco come coltivare con successo zucchine tenere e dolci e avere un raccolto da far invidia al contadino. Scopriamo come coltivarle anche in vaso.

Posizione e semina

La scelta del luogo in cui posizionare le nostre zucchine dipenderà dalla necessità di una zona assolata. Le zucchine amano i climi miti (20°C minimo), per questo la semina deve avvenire in un luogo protetto tra febbraio e marzo. La messa a dimora, invece, o il trapianto delle piantine avverrà fino a maggio.

È molto importante scegliere un terreno favorevole alla crescita di questo ortaggio. Il terriccio dovrà essere ben dotato di vitamine, Sali minerali e una parte di compost biologico. In caso si vogliano piantare le zucchine in vaso, bisognerà procurarsi dei vasi profondi e abbastanza larghi. Al fondo del vaso si dovrà posizionare della ghiaia per consentire un giusto drenaggio dell’acqua.

Per la messa a dimora sarà necessario creare delle piccole buche larghe abbastanza da contenere la piantina a distanza di 50cm minimo. Dopo aver inserito la piantina, pressare bene il terreno e irrigare.

È importante non irrigare mai le foglie e procedere con irrigazioni abbondanti. Questo permette di sconfessare la produzione di fiori maschi. Essi sono sterili, cioè non producono frutto e quindi non permetteranno di avere un buon raccolto.

Per sconfessare gli attacchi di afidi, produrre un decotto fai da te di ortica e irrigare la pianta con quel liquido. È molto importante, quando la pianta è abbastanza cresciuta, munirsi di paletti o stecche abbastanza lunghe dove la zucchina possa arrampicarsi.

Se compaiono primi frutti piccoli, gialli e bitorzoluti, sarà bene eliminarli e aspettare la seconda fruttificazione che sarà sicuramente migliore. Stessa cosa deve essere fatta con le foglie vecchie o bruciate. I fiori maschi devono essere eliminati, anche se non tutti. Essi si distinguono perché non sono attaccati alla zucchina.