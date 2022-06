Skin care in estate veloce ed economica con soli tre prodotti per una pelle luminosa e compatta anche per le over 50

La skin care è momento di cura della propria pelle, indispensabile ad ogni età. Si tratta di un momento di relax che ci prendiamo con noi stessi, a cui non bisognerebbe rinunciare. La pelle infatti va curata ad ogni età e in ogni stagione dell’anno. Dobbiamo ascoltare le sue esigenze e trattarla con prodotti ed ingredienti adatti. Ecco perché è importante cambiare la propria routine e le proprie abitudini di cura della pelle con l’arrivo della stagione calda. Tanto quanto freddo, vento e neve causano un forte stress per la pelle, altrettanto il sole, il caldo e il sudore sensibilizzano la pelle e fanno sì che non sia sempre immediato capire come curarla al meglio. Per questo ecco la skin care in estate veloce ed economica con questi tre prodotti davvero indispensabili.

Detergere e idratare

Partiamo dal primo step, tanto semplice quanto fondamentale. Bisogna detergere la pelle a fondo con prodotti possibilmente in gel, dalla formula fresca e leggera. Il gel è da preferire perché riesce a dare un’immediata sensazione di freschezza anche appena svegli la mattina. Detergere vuol dire pulire, tanto per rimuovere il trucco quanto lo sporco accumulato durante la notte o durante la giornata.

Per detergere il viso correttamente abbiamo bisogno di un sapone adatto alla nostra pelle. Per scegliere con cura il sapone più giusto per noi è fondamentale capire che tipo di pelle abbiamo. Non possiamo capirlo da soli ed è per questo che una visita dermatologica è fondamentale perché ci aiuta a conoscere a fondo la tipologia della nostra pelle e le sue necessità. Quindi, il primo prodotto che ci serve è un detergente adatto a noi.

Per quanto riguarda la fase successiva, abbiamo bisogno di idratare la pelle. Infatti, tutte le tipologie di pelle hanno bisogno della giusta idratazione. Quindi, dobbiamo comprare una crema idratante che ci aiuti in questo. Scegliamo anche qui la formulazione più adatta a noi, sempre con consiglio del dermatologo.

Skin care in estate veloce ed economica con soli tre prodotti per una pelle luminosa compatta anche per le over 50

L’ultimo prodotto che riguarda il terzo step è la protezione solare, indispensabile nelle giornate di sole, ma non solo. La dobbiamo applicare generosamente sul viso e su tutte le parti del corpo esposte ai raggi solari. In commercio possiamo trovarne davvero tante con fattori di protezione diversi. La cosa importante è applicarla come leggiamo sulle istruzioni che troviamo nei prodotti che scegliamo.

Approfondimento

Ecco alcuni trucchi per migliorare la pelle del viso e renderla perfetta e curata