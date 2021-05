Si avvicina la prova costume e con essa anche una leggera ansia per qualche chilo in più accumulato durante l’inverno. C’è chi con i primi caldi inizia ad avvertire meno il senso di fame e subisce un involontario calo ponderale. Altri, invece, devono combattere con diete non sempre desiderate né facili da seguire. Ecco perché iniziano a sostituire i cibi altamente calorici con altri meno grassi e più salutari. Vediamo allora quali sono i 3 gustosissimi cibi di stagione che contengono meno di 30 calorie e sono ottimi per chi è a dieta.

Un trionfo di colori e di sapori sulle tavole primaverili ed estive

La primavera e l’estate sono stagioni piene di gioia e di colori. Anche a tavola si assiste ad un vero e proprio trionfo di sfumatura cromatiche grazie alle numerose verdure e all’abbondanza di frutta di stagione. È proprio in questa grande categoria che possiamo trovare degli alimenti a bassissimo contenuto calorico che possono ben soddisfare le esigenze di chi deve badare alla linea.

Quali sono i 3 gustosissimi cibi di stagione che contengono meno di 30 calorie e sono ottimi per chi è a dieta?

Tra gli ortaggi che si trovano su tutti i banchi frutta di supermercati e negozi abbiamo i finocchi. Per 100 grammi di finocchi si ha un apporto energetico pari a circa 9 Kcal / 36 Kj. Il loro contenuto assai modesto di calorie non lo rende certo un ortaggio di secondo ordine. Al contrario, il finocchio possiede numerose proprietà depurative e digestive che fanno bene all’apparato gastrointestinale. I finocchi si possono utilizzare in moltissimi modi in cucina, sia cotti che crudi. Chi ama le zuppe depurative, non può lasciarsi sfuggire questa favolosa ricetta yoga che vede i finocchi come protagonisti indiscussi.

Altro alimento che si mantiene in un margine calorico bassissimo sono le zucchine. Questi ortaggi contengono circa 11 Kcal/ 47 Kj per 100 grammi di prodotto. Le zucchine sono delle ottime alleate di intestino e vie urinarie in quanto aiutano a mantenere la pressione bassa. Anche in questo caso siamo in presenza di ortaggi da consumare a volontà e che ben si prestano a ricette di ogni genere. Le zucchine sono delle ottime alleate in cucina anche quando si ha pochissimo tempo per preparare un pranzo o una cena. Abbiamo proposto delle soluzioni dell’ultimo minuto nell’articolo: “Per fare un figurone con 3 semplicissimi antipasti bastano 3 ingredienti che tutti hanno in casa”

Per finire, abbiamo un altro ortaggio che da maggio fino alla piena estate trionferà sulle tavole di molti. Si tratta delle melanzane. Anche esse rientrano tra i 3 gustosissimi cibi di stagione che contengono meno di 30 calorie e sono ottimi per chi è a dieta. Come per le verdure precedenti, anche le melanzane contengono davvero pochissime calorie. In 100 grammi di prodotto sono all’incirca contenute 18 Kcal / 74 Kj. Le melanzane sono delle perfette alleate dell’intestino e del sistema cardiovascolare. Inoltre, moltissime associazioni contro il diabete consigliano di inserirle nella dieta perché hanno un bassissimo impatto glicemico. Anche questi ortaggi si prestano alle numerose ricette calde e fredde da portare a tavola e gustare insieme alla famiglia.

Ecco quali sono i 3 gustosissimi cibi di stagione che contengono meno di 30 calorie e sono ottimi per chi è a dieta. Attenzione, ricordiamo che seguire una dieta per la riduzione del peso non è una pratica da improvvisare. Alle soluzioni fai-da-te è sempre preferibile preferire la consulenza di esperti nella nutrizione e nell’alimentazione.

