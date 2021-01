Finite le feste, molte persone hanno deciso di rimettersi in riga e cercare di perdere i chili presi dopo i cenoni. Yoga brucia grassi, workout casalinghi ed esercizi pensati per far tornare gli addominali sono all’ordine del giorno.

Come si sa, però, per stare bene bisogna anche mangiare sano. E mangiare i nutrienti giusti vuole anche dire fare del bene a diverse parti del nostro corpo. Per esempio, sappiamo quali ricette preparare per aiutare la nostra digestione ed evitare che la pancia si gonfi? Oggi, gli Esperti di cucina di ProiezionidiBorsa spiegheranno come cucinare la deliziosa zuppa depurativa utile contro la pancia gonfia.

Ingredienti

Per preparare 4 o 5 porzioni di zuppa di finocchi avremo bisogno di:

5 finocchi;

1 spicchio d’aglio;

1 ciuffetto di prezzemolo;

Olio extravergine d’oliva q.b.;

Sale q.b.;

Pane (facoltativo).

La deliziosa zuppa depurativa utile contro la pancia gonfia

Per prima cosa eliminare la parte verde dei finocchi e lavarli accuratamente sotto acqua corrente. Quindi tagliare i finocchi puliti a fettine. In questo caso può essere utile usare una mandolina. Lavare il prezzemolo e spelare l’aglio. Tritare in un mixer l’aglio e il prezzemolo. Prendere una padella con un filo d’olio extravergine d’oliva e mettere a scaldare sul fuoco. Quindi versarvi le fettine di finocchio e farle rosolare. Aggiungere il trito di aglio e prezzemolo e mescolare.

Coprire i finocchi con dell’acqua. Aggiungere un pizzico di sale. Portare a bollore e coprire con un coperchio. Far cuocere a fuoco basso per circa 30 minuti. Se si vuole mangiare la zuppa con i crostini di pane, tagliarlo a pezzetti. Disporre i pezzetti di pane su una teglia e far abbrustolire in forno per qualche minuto. Quindi disporre i crostini sul fondo dei piatti da portata. Quando la zuppa è pronta, versarla nei piatti sopra ai crostini. Gustare questa deliziosa zuppa depurativa ancora calda.