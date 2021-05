L’estate sta arrivando e con lei anche la voglia di gelato. Fresco e gustoso, tutti amiamo mangiare il gelato durante la stagione calda e rinunciarvi è praticamente impossibile. Un tempo lo si considerava un cibo grasso e da evitare per chi segue una dieta ipocalorica. Per fortuna, negli ultimi anni questo pensiero sembra aver lasciato il posto ad una diversa convinzione. Infatti, tanti esperti di alimentazione suggeriscono di pranzare in estate con una bella coppa di gelato a nostro piacimento. Certo, meglio evitare i gusti più calorici e optare per quelli alla frutta, ma siamo sicuri di non poter assaggiare la nocciola o il cioccolato? Noi della Redazione intendiamo fornire qualche consiglio ai nostri affezionati Lettori su come poter gustare un cono o una coppetta senza alcun senso di colpa.

Ecco quali sono i migliori abbinamenti di gelato per non ingrassare senza rinunciare al piacere

Scegliere il giusto abbinamento ci permetterà di mangiare con piacere evitando possibili rimorsi.

Il primo abbinamento prevede due tipi di gusti, di cui uno alla frutta e l’altro meno light a nostra scelta. A tal proposito, proprio quando scegliamo un gusto alla frutta assicuriamoci che non vi sia la base al latte. Perché dobbiamo assicurarcene? Innanzitutto per una questione di sapore, dato che andrebbe a rovinarlo irrimediabilmente e poi per una questione di linea. D’altra parte, il problema sorge anche per chi è intollerante al lattosio che rischierebbe di stare male senza capirne il motivo.

Tuttavia, anche per il gelato più calorico (che abbiamo definito “meno light”) vorremmo fare alcune precisazioni da non sottovalutare.

Evitare i variegati

Per non rinunciare al piacere ma senza strafare, sarebbe preferibile puntare su un mono gusto e quindi evitare le opzioni troppo elaborate. Ad esempio, i variegati alla nocciola o al cioccolato hanno al loro interno tanti ingredienti molto calorici. Si rischierebbe così di ingerire tantissime calorie con una sola cucchiaiata. Anche le varie creme speciali, per quanto buonissime, non si consigliano a chi sta cercando di perdere qualche chilo in vista dell’estate.

Via libera invece al cioccolato al latte o fondente, alla vaniglia, al pistacchio e a tutti i gusti tradizionalmente noti come i più classici. Tra le varianti ottime per la linea troviamo anche i gusti allo yogurt, bianco o alla frutta. Chi ama questo alimento non potrà non apprezzare anche il gelato.

