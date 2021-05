La musica è importante nella vita di ciascuno di noi ma non tutti sanno che suonare uno strumento può avere questi incredibili benefici

La musica è un’arte a tutti gli effetti. Quella classica ha sfornato dei capolavori assoluti e dei geni inarrivabili. Anche oggi ci sono diversi artisti di enorme talento che hanno cambiato radicalmente il modo di concepire la musica.

La musica, inoltre, può aiutare a riflettere, a rilassarsi o a caricarsi per un evento particolare. Le sette note sono davvero onnipresenti.

La musica è davvero importante nella vita di ciascuno di noi ma non tutti sanno che suonare uno strumento può avere questi incredibili benefici.

Diversi strumenti musicali

Esistono diversi strumenti musicali. Alcuni sono classici come il violino, il flauto o il contrabbasso. Altri, invece, sono tipici delle band rock moderne. Basti pensare alle chitarre elettriche o i bassi. Anche la voce è uno strumento vero e proprio.

Si sa che la musica è indispensabile nella formazione di ogni ragazzo in età evolutiva. Essa, infatti, entra di diritto nei programmi scolastici delle elementari e delle scuole secondarie.

Cimentarsi nella musica può essere un’esperienza davvero gratificante e soddisfacente. Far parte di una band e fare cover delle nostre canzoni preferite è un hobby straordinario.

I benefici di suonare uno strumento musicale sono notevoli

Se ci si ferma a pensare, ci si accorge che i benefici di suonare uno strumento musicale sono notevoli. Innanzitutto, ci possono essere degli effetti positivi sull’umore. Realizzare una canzone porta felicità e gioia. Il tutto si riflette sull’autostima che riceve un boost non indifferente. Rilevare i progressi tecnici è motivo di gratificazione.

Anche le doti cognitive sono coinvolte. Basti pensare al pentagramma. Riuscire a leggere le note, le pause e le battute è come acquisire un linguaggio nuovo e straordinario. Un musicista è di fatto un poliglotta.

Ultima ma non ultima la capacità analitica, riflessiva e matematica. Anche in questo campo si hanno dei benefici straordinari. Il tempo si calcola in quarti, ottavi, sedicesimi. Per i musicisti le frazioni non saranno un problema.